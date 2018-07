A nyaralás, a vakáció az év leginkább várt időszaka. Persze, ez is, ahogy sok minden más, végződhet tragédiával. Volt, hogy híres képregényrajzoló felnőtt, de volt, hogy kisgyerek tűnt el. Ami közös abban a hét esetben, amelyet összegyűjtöttünk, hogy egyetlen embert sem találtak meg közülük. Igaz, volt, akit azóta többször láttak, vagy inkább látni véltek.

Norman Lee

2015 nyarán a 47 éves férfi és felesége a Karib-térségben nyaralt, amikor a Marvel- és DC-képregénycégek tehetséges és fiatal rajzolója eltűnt. Lee és felesége búvárkodni mentek a part közelében, de a szárazföldre már csak az asszony tért vissza.

A rendőrség és parti őrség napokig kereste a férfit a szárazföldön és a vízen, de az erős áramlatokra hivatkozva a kutatást hamar befejezték, állításuk szerint ekkora sodrásban esélytelen bárkit is megtalálni. A kutatásba az FBI is beszállt, és nagyon magas, 10.000 dolláros nyomravezetői díjat is ajánlott. Lee olyan képregényeken dolgozott, mint például az X-Men és a Bosszúállók.

