Horvátország továbbra is segíti Albániát a tengeri hulladékkezelésében

Horvátország továbbra is segíti Albániát a tengeri hulladékszennyezés kezelésében, de inkább annak megelőzésére fordítana forrásokat - mondta Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő csütörtökön az albániai Durresben.

Zágráb évek óta aggódva figyeli, hogy ökológiai katasztrófa fenyegeti Dubrovnikot, Korcula, Mljet, Vis és Solta szigetét, valamint a Peljesac-félszigetet és az Adriai-tenger déli részét az Albániából érkező több tonna szemét miatt, amelyet az erős déli szél hatására az áramlat a téli és kora tavaszi időszakban sodor ki a horvát partokra.

A hulladék nagy része műanyag, ami lassan bomlik le és válik mikroműanyaggá, évszázadokig szennyezve a tengert.

Horvátország nagyon sok pénzt költ arra, hogy eltakarítsa partjairól a délről érkező szemetet, és szívesebben fektetne inkább abba, hogy megelőzze a szennyezést - hangsúlyozta a horvát államfő.

Grabar-Kitarovic kiemelte, hogy Horvátország számára, amelynek partjait több millió turista látogatja meg évente, és a turizmus a bruttó hazai termék (GDP) 20 százalékát teszi ki, nagyon fontos a környezetvédelem.