Az 1920-as években több szicíliai maffiacsalád is élt az Egyesült Államokban: Joe Masseria, Carlo Gambino, Joseph Bonanno és Charlie „Lucky” Luciano voltak az első olasz bűnözők, akik rettegésben tartották New Yorkot. Közülük is kiemelkedett, leginkább brutalitásával Joe Masseria, ő volt az első nagyfőnök az Egyesült Államokban, akit nem Szicíliából irányítottak. Erőszakos jelleme vezette hozzá, hogy New York maffiavezére legyen. Kegyetlenül félreállította ellenfeleit, ezért sokan inkább beálltak mögé.

Joe Masseria 1886-ban született, Menfiben Szicíliában. 16 éves volt, amikor a családjával együtt New Yorkba menekült, mert gyilkossággal hozták összefüggésbe őket. A fiatal Masseria már ekkor kapcsolatba került az alvilággal:

beállt a Morellók közé, akik a Harlem és Manitoba déli részén található Kis-Olaszországot uralták.

Hét év múlva Masseriát kisebb bűncselekmények miatt elkapták, de végül megúszta felfüggesztett büntetéssel.

1916-ban meghalt Nick Morello, a Morello család feje. Ekkor megindult a harc a maffiavezér posztjáért. Masseria legnagyobb riválisa Salvatore D'Aquila volt. Bár végül Masseria lett a Capo, azaz a nagyfőnök, D'Aquila is hatalomhoz jutott: a New York-i maffiacsaládok Consigliere-je, Masseria jobbkeze lett. De a többi család nem hódolt be Masseriának akkor még: sem a közvetlen befolyása alá nem tartoztak, sem adót nem fizettek neki. D'Aquila pedig nem tudott beletörődni, hogy nem ő nyerte el Morello trónját, és bosszút forralt a Capo ellen. Volt egy embere, Umberto Valenti, akit azzal bízott meg, hogy ölje meg Masseriát.

Az első merénylet

1922. augusztus 9-én Masseria kilépett a 802-es utcai házból, ahol a lakása volt. Alighogy elindult, két fegyveres férfit látott meg felé rohanni.

Tüzet nyitottak rá, Masseria pedig bemenekült egy szemközti ruhaszalonba.

A két fegyveres férfi az utcáról lőtt rá, egészen addig, míg ki nem fogytak a töltényből. Akkor elfutottak, és beszálltak abba a kocsiba, ami a sarkon várta őket. Éppen ekkor fejeződött be a ruhaipari

dolgozók sztrájkja, és a tüntetők ellepték az utcákat, így többen is hallották a lövéseket. Volt, aki meg is próbálta megállítani a menekülőket, ezért ismét lőttek.

Ketten meghaltak, és hatan megsérültek az újabb lövöldözésben. Masseria viszont csodával határos módon túlélte a merényletet. A rendőrök az üzlet fölötti lakásban találtak rá sokkos állapotban. Még így is a fején volt a szalmakalapja, amit két golyó is átütött, de ő maga sértetlen volt. Az incidens viszont arra tökéletesen megfelelt, hogy megnövelje Masseria tekintélyét. Úgy kezdték emlegetni, mint az embert, aki kikerüli a golyókat. És míg őt egyre többen tisztelték, D'Aquila népszerűtlenné vált.

A csapda

A sikertelen leszámolás után Masseria egy béketárgyalásra hívta össze a két rivális banda fejét,

Peter Morellót és Umberto Valentit. A találkozó célja az volt, hogy Masseria elmondhassa nekik: nem akarja egyedül uralni New York utcáit.

Valenti testőreivel érkezett a John nevű olasz étterembe, ahol találkozott Masseria három emberével. Egy darabig beszélgettek, mire Valenti rájött, hogy az egy csapda.

Eközben Masseria és Morello Valenti háta mögött megegyezett. Ekkor mindenki a fegyvereiért nyúlt és lövöldözni kezdtek. Valenti két embere is holtan esett össze, de a főnöküknek sikerült kimenekülnie a fegyverek kereszttüzéből. Masseria emberei üldözőbe vették őt az utcán.

Hogy ne találják el, Valenti maga elé rántott egy fiatal nőt, akit szitává lőttek. De egy nyolcéves kislány is meghalt az utcai lövöldözésben.

Valenti pedig felugrott egy taxira, ekkor lőtte meg valaki. A férfi azonnal

meghalt, de az, hogy ki is volt a gyilkosa, sosem derült ki. Az a pletyka járta akkoriban, hogy Charlie

Luciano lőtte agyon Valentit. A vérengzés után Masseria lett a nagyfőnök, Morello pedig a helyettese. Morellónak ez kapóra jött, hiszen így a rendőri figyelem Masseriára terelődött, ő pedig vezető pozícióban maradt.

Az 1928-ra Masseria a New York-i bandák fejévé vált, de akadt még jó néhány vetélytársa. Az egyik

Frankie Yale, aki korábban jó barátja volt Al Caponénak. A viszonyuk azonban megromlott,

ezért Yale-t a chicagói maffiafőnök el akarta tűntetni. Július elsején Yale saját szórakozóhelyén, a

Sunrise Clubban töltötte a délutánt, amikor felhívták, hogy valami történt a feleségével. Beült az

autójába és elindult haza, de észrevette, hogy követik: négy férfi ült abban a Buickban, ami Yale

kocsija mögött haladt. Egy piros lámpánál érték utol, ahol a férfi padlógázzal menekülni kezdett. Hosszas üldözés után viszont újra mellé kerültek a támadók, és tüzet nyitottak. Yale autója

ugyan páncélozott volt, de az ablaküvegek nem, így esélye sem volt, hogy túlélje a golyózáport.

A maffiaháború következő áldozata Salvatore D'Aquila volt. Peter Morello - aki 1922-ben, a sikertelen merénylet után inkább Masseria mellé állt - az utcán veszett össze D'Aquilával, ezért lelőtte őt. Utána Yale helyettese, Frankie Marlow volt soron. Nem tudni, hogy pontosan mi történt

vele, de egy vacsora után tűnt el, és később már csak a holttestét találták meg Queensben.

Masseria így a legtöbb haragosát félreállította az útból, és egy év alatt átvette a halott vezérek

helyét is New Yorkban. És, bár nem minden család tartozott az irányítása alá, kénytelenek voltak

fejet hajtani Masseria előtt, és adót fizetni neki, ha nem akarták úgy végezni, mint Marlow

vagy D'Aquila.

A castellammare-i háború

Masseria hozzálátott, hogy megtisztítsa New Yorkot a szicíliai maffiozóktól. A castellammare-i

családot ekkor Nicola Schiro vezette, akit Olaszországból irányítottak. A férfi tízezer dollárt fizetett Masseriának az életéért, és azért, hogy nyomtalanul eltűnhessen. Masseria pedig gondoskodott róla, hogy soha többé ne halljon senki Schiróról. A New York- i maffiavezér ezután Joe Parrinót akarta Schiro helyére tenni, de őt egy étteremben lelőtte a szicíliai Salvatore Maranzano.

1930 februárjában Vito Genovese lelövi egy sörétes puskával Gaetano Reinát, Bronx urát. Még

ebben az évben Masseria elrendeli Gaspar Milazzo meggyilkolását, azért mert szerinte megalázta azzal, hogy többször visszautasította, hogy együttműködjön vele. Milazzo éppen Detroitban ebédelt, amikor két ismeretlen férfi rárontott, és lelőtték társával együtt.

De az ellencsapás sem késlekedett: Peter Morellót lelövik a saját irodájában, majd a Reina család - akik Masseriához hűek - vezérével is leszámoltak. Egészen novemberig folytatódtak a leszámolások, amelyekben nem csak a gengszterek haltak meg.

Masseria ellenfele, Maranzano szívesen lépett szövetségre Masseria összes megmaradt riválisával. Azt hangoztatta, hogy Masseria diktátor, aki minden castellamare-it halálraítélt. Sőt, azzal is megvádolta Masseriát, hogy beengedte a maffiába Al Caponét – aki nem is szicíliai. Al Capone egyébként az 1920-as évek közepéig nem volt tagja a bűnszervezetnek, és Masseria vette fel azzal a céllal, hogy aláássa a chicagói főnökök hatalmát. A szervezet - amely addig leginkább semleges volt - lassan elkezdett Maranzano oldalára állni.

Végül Masseria két régi szövetségese, Charlie Luciano és Vito Genovese is átállt Maranzanóhoz.

A leszámolás

1931. április 15. Joe Masseria az egyik kedvenc Coney Island-i éttermébe ült be, Charlie Lucianóval

kártyázni. Luciano játék közben kiment a mosdóba, és ezzel egy időben rejtélyes módon eltűntek

Masseria testőrei is. A maffiavezért így senki sem őrizte.

Néhány perc múlva négy fegyveres férfi – Bugsy Siegel, Vito Genovese, Alberto Anastasia és Joe

Adonis – jelent meg az asztaluknál.

Azonnal tüzet nyitottak Masseriára: húsz lövést eresztettek bele a maffiavezérbe, aki holtan zuhant a földre, egy pikk ász kártyalapot tartva a kezében.

Egyes források szerint csak ketten voltak a gyilkosok, akiknek eldobott revolvereiket megtalálták a

rendőrök. Sőt, a sajtó Luciano nevét is elhallgatta, mintha nem is járt volna az étteremben a

gyilkosság idején. Masseria helyét Luciano vette át, a Capo pedig Salvatore Maranzano lett.