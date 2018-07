Bájos új fotó az ötéves György hercegről

Vilmos herceg harmadik gyermekét, Lajos herceget július 9-én keresztelték meg. Felkérték Matt Porteous fotóst, hogy a szertartás után fényképeket készítsen a brit királyi család tagjairól. Ezek közül azóta már több is megjelent a sajtóban, de György herceg, Nagy-Britannia majdani uralkodója ötödik születésnapja alkalmából most a Twitteren közzétettek egy újabb képet. György herceg nem éppen királyian viselkedik rajta: önfeledten vigyorog, láthatóan élvezi a rá irányuló figyelmet.

Vilmos hercegnek és Kate Middletonnak idén áprilisban megszületett a harmadik gyereke is. Lajos herceg keresztelőjére július 9-én került sor, amely után Matt Porteous hivatalos felkérésre fotókat készített a királyi család tagjairól. Nagy sikert arattak a sajtóban a két és fél hónapos Lajos herceget és édesanyját ábrázoló képek. Ugyanezen a fotózáson készült az a kép György hercegről, amit ötödik születésnapján Twitteren tett közzé a királyi család. Ezen a képen is az látszik, hogy kifejezetten élvezi a nyilvános szereplést. Így volt ez nagybátyja, Harry herceg esküvőjén is idén májusban.

György herceg egyébként már befejezte az első tanévet az általános iskolában, ugyanis az angol gyerekek korábban kezdik a tanulást. A királyi család eddig követett hagyományainak megfelelően állami fenntartású, nyilvános iskolába jár, ahol semmilyen megkülönböztetést nem élvez „alattvaló” osztálytársaival szemben.

György herceg ötödik születésnapja tiszteletére a Királyi Pénzverde korlátozott számban olyan ötfontos érméket bocsátott ki, amelyeken Szent György és a sárkány látható. Ettől eltekintve a királyi sarj a normális kisgyerekek hétköznapi életét éli, nagyon érdeklik például a helikopterek. Ezt talán apjától örökölhette, aki helikopterpilóta kiképzést kapott és szolgált a brit légierőnél. György herceg jelenleg harmadik az öröklési sorban, de ez a közeljövőben megváltozhat, mert a 92 éves II. Erzsébet királynőtől láthatóan egyre nagyobb erőfeszítést igényel a nyilvános eseményeken való szereplés. Olyan híresztelések is vannak, hogy ha visszavonul, akkor a trónon nem 69 éves fia, Károly herceg, hanem közvetlenül unokája, a 36 éves Vilmos herceg fogja követni. Így az egyik dél-londoni iskola alsótagozatosai egy napon arra ébredhetnek majd, hogy osztálytársuk lett a brit trónörökös.