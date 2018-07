Kidobták a fertőző migránstábort Nantes közepéről

Több száz szudáni és eritreai migráns táborozott már több mint egy hónapja egy parkban Nantes nyugati részén. Súlyos közegészségügyi problémát jelentettek, a hatalmas fertőzésveszély miatt hiába tiltakoztak a helyiek, a francia hatóságok csak jócskán elkésve, most léptek közbe.

A hatóságok szerint 455 migránst szállítottak el, miután egyre nagyobb volt a fertőzésveszély: a hely tele volt patkányokkal, és több migráns is rühes volt.

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, a migránsok a korábban kifejezetten szép és kedvelt Daviais tér kellős közepén végezték a dolgukat. A hatóságok nem csináltak semmit, az eritreai és szudáni migránsok pedig nem mozdultak.

Már olyan sok a migráns a régióban, hogy a helyi hatóságok szerint már a migránstáborok is megteltek, múlt héten már csak 100 migránst tudtak elszállásolni.

A hatóságok azt is közölték, hogy azokat a migránsokat, akik nem nyújtottak be menedékkérelmet, vagy azt már egy másik uniós országban nyújtották be, felkérik, hogy hagyják el az országot. Vagyis az eddig késlekedő francia hatóságok továbbra sem lépnek fel a kellő szigorral.