Migránsok tízezrei indulnak Európába

Több tízezer migráns szorult be a Balkánra, mivel több ország, Magyarország példáját követve, lezárta a határát az illegális bevándorlók elől. Nemcsak Bosznia-Hercegovinába, hanem Görögországba is sokkal több migráns érkezett idén, mint 2017-ben. Egy szakértő szerint a helyzet csak rosszabb lehet, ha a török gazdaság nem tér magához a következő időszakban. Orbán Viktor miniszterelnök Montenegróban arról beszélt, a balkáni migrációs útvonalat továbbra is zárva kell tartani.

Körülbelül 60 ezer illegális migráns van a balkáni országokban, akik gyakorlatilag beszorultak oda, mivel az Európai Unióba vezető határokat lezárták – minderről Gerald Tatzgern, az osztrák bűnüldözési szolgálat emberkereskedelemre specializálódott egyik tisztviselője beszélt a Die Weltnek. Annak ellenére, hogy Spanyolország felé egyre nagyobb migránstömegek indulnak, a balkáni országokban továbbra is feszült a helyzet – tette hozzá. Ezeknek az embereknek egy része már hosszú ideje az érintett országokban él, de sok új érkező is van – mondta a szakember.

Özönlenek a migránsok

Bosznia-Hercegovinába csak az idei évben nyolcezer új migráns érkezett, ami nyolcszorosa a tavalyi számnak. Görögországba július 8-ig 24 ezer migráns érkezett, ami 122 százalékkal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Robbanásszerűen növekedett azon migránsok száma, akik a Törökországot és Görögországot elválasztó Evros folyón kelnek át. Mivel a 2015-ben az EU és Törökország között kötött megállapodás csak a tengeri átkelésre vonatkozott, ezért a török hatóságok az Evros folyónál nem lépnek közbe.

Gerald Tatzgern szerint abban az esetben, ha a török gazdaság a következő időszakban sem tér magához, és a válságon nem sikerül úrrá lenni, akkor a migránsok számának további növekedése várható. A munkanélküli tömegek minden bizonnyal megpróbálnak átkelni majd Görögországba, hogy az unió területén szerezzenek majd maguknak munkát – mutatott rá a szakember. Úgy látja, hogy Európának a mostani helyzetben továbbra is a határvédelemre kell összpontosítania, valamint segítenie kell az EU határán lévő gazdaságoknak, hogy stabilizálják a helyzetüket.

Orbán Viktor: Zárva kell tartani a balkáni útvonalat

A balkáni országokban kialakult migrációs helyzetről Orbán Viktor miniszterelnök montenegrói látogatásán azt mondta, az egyetlen siker a balkáni útvonal lezárása volt, ami Magyarország nevéhez fűződik, és amit most már egész Európában elismernek. A balkáni útvonalat lezárva kell tartani, és minden balkáni országot meg kell védeni – jelentette ki. Európa továbbra is súlyos hibákat követ el, nem akarja ugyanis tudomásul venni, hogy tartózkodni kell minden olyan lépéstől, amelyet Afrikában vagy a Közel-Keleten hívójelként értelmeznek.

Egyre több az illegális migráns

