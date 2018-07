Megérkezett Kárpátaljára az első folyékony klór szállítmány

Megérkezett Kárpátaljára kedden a lakossági ivóvíz tisztításához szükséges cseppfolyós klór három tonnányi első szállítmánya, amelyet a magyar kormány sürgősségi humanitárius segítségként juttatott az ukrajnai megyének Hennagyij Moszkal kormányzó kérésére.

A kormányzó a múlt héten fordult a magyar kormányhoz az ungvári főkonzulátuson keresztül, hogy humanitárius segélyként adományozzon 15 tonna cseppfolyós klórt Kárpátaljának a lakossági ivóvízellátásban kialakult válsághelyzet megoldása érdekében.Ukrajnában ugyanis leállt a folyékony klórt előállító egyetlen vegyipari üzem. A klórhiány miatt országszerte sok millió, Kárpátalján több százezer ember ivóvízzel történő ellátása került veszélybe.

Buhajla József ungvári magyar főkonzul, aki a Csap-Záhony közúti határátkelőhely ukrán oldalán adta át a klórszállítmányt Hennagyij Moszkalnak, a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a mostani humanitárius segély is nagyon fontos támogatás Magyarország részéről, amely a lakossági ivóvízellátással kapcsolatban Kárpátalján kialakult krízishelyzet megoldására irányul. "Magyarország ismételten segítő kezet nyújtott Kárpátaljának nemzetiségre való tekintet nélkül, hiszen a vizet mindenki fogyasztja, így mindenkit fenyeget a fertőzés veszélye, amelyet a kezeletlen ivóvíz hordoz" – hangsúlyozta. A mostani palackozott klórszállítmány értéke mintegy hatmillió forint, de Magyarország állta a szállítás költségeit is.

A diplomata azt is elmondta, hogy amennyiben szükség lesz rá, Magyarország leszállítja a kért klórmennyiség fennmaradó 12 tonnányi részét is, megjegyezve, az ukrajnai klórelőállító üzem időközben felújította a termelést. Ukrán újságírói kérdésre válaszolva, hogy miként viszonyul a magyar kormány a hozzá Kárpátaljáról érkező gyakori segélykérésekre, Buhajla József kifejtette: ez azt jelzi, hogy az ukrán kormány nem igazán foglalkozik Kárpátalja problémáival, beleértve a többi között a fertőző betegségek elleni vakcinákkal történő ellátást vagy az úthálózat hiányosságait. Ha kérik, akkor Magyarország – jó szomszédként – minden esetben segít Ukrajnának, a két állam közötti feszült viszony ellenére is.

Hennagyij Moszkal elmondta, a magyarországi klóradomány 18 kárpátaljai vízmű működését, és ugyanennyi település lakosságának egészséges ivóvízzel történő ellátását teszi lehetővé másfél hónapig. Az ukrajnai klórhiányt belpolitikai és oligarcha-csatározások idézték elő, ezért szerinte fennáll a veszélye annak, hogy ismét szünetelni fog a cseppfolyós klór gyártása. A kárpátaljai lakossági ivóvízellátás biztonságát fenyegető másik nagy veszélynek azt nevezte, hogy lakossági fogyasztók óriási tartozást halmoztak fel a vízművekkel szemben, mert sokan képtelenek megfizetni a magas vízdíjakat.

Kárpátalja kormányzója arra a kérdésre válaszolva, hogy miért mindig Magyarországtól kér segítséget, elmondta: ő a megye első számú végreható hatalmi vezetője, ezért rá hárul a lakosság ellátásával, biztonságával kapcsolatos minden felelősség. Így számára nincs más kiút, minthogy minden esetben a magyar kormányhoz forduljon sürgősségi támogatásért.

Hennagyij Moszkal köszönetet mondott Magyarországnak, amiért mindig azonnal pozitívan reagál a segélykéréseire.