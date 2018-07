Macron szadista testőrparancsnoka a televízióban próbált mindent tagadni

A TF1 francia kereskedelmi televízió este 8 órás híradójában, vagyis a legnézettebb francia hírműsorban volt a vendég Macron elnök szadista testőrparancsnoka, Alexandre Benalla. Ami meglepetés: nem élő adásban nyilatkozott, hanem már reggel felvették az interjút. Nem lehet kizárni azt a feltételezést, hogy nem merte az elnöki hivatal beengedni élő adásba, attól félve, hogyha valami nem megfelelő dolgot mond, akkor már nem lehet korrigálni. A TF1 este nyolc órai híradójában egyébként a vendégek szinte mindig élő adásban válaszolnak a műsorvezető kérdésére.

Mint több cikkben megírtuk, Alexandre Benalla, Macron személyes testőrparancsnoka egy május elsejei, egyébként jelentéktelen tüntetésen rendőr-álruhában, feltehetően passzióból, kegyetlenül összevert egy egyetemistát, majd egy nőt fojtogatott.

A francia elnök Watergate-ügyének nevezett botrányban Macron az utolsó pillanatig védte szadista testőrét. Kiderült: május elsején verte Benalla a tüntetőket, másnap már tudott róla a belügyminiszter (a gyenge kezű egykori lyoni szocialista polgármester, Gérard Collomb), újabb két nap múlva felfüggesztették két hétre, majd megint dolgozhatott. Sőt, kapott egy luxuslakást július 9-én, 13-án és 14-én pedig Macron elnök mellett volt a nemzeti ünnepen. Július 16-án, a francia világbajnok focisták ünneplésekor valahogy feljutott a focisták buszára és ő is ott integetett a Champs-Elysées-n a többszázezres tömegnek. A buszon természetesen semmi keresnivalója nem volt, már csak azért sem, mert Macron természetesen nem volt a buszon.

Miután megjelent a verekedésről a botrányos videó, csak azután foglalkozott érdemben az elnöki hivatal az üggyel. Letartóztatták, majd néhány nap múlva kiengedték Benallát.

Macron ellen bizalmatlansági indítványt akar benyújtani az ellenzék. A rekordnépszerűtlen elnök szánalmasan magyarázkodott később Benalla miatt. Cáfolta, hogy rakéták indítókulcsa is lett volna a testőrparancsnoknál, és úgy érezte, azt is be kell jelentenie, hogy Alexandre Benalla sohasem volt a szeretője.

A TF1-interjú semmi különlegeset nem hozott. Benalla lényegében mindent tagadott, sőt, azt mondta, nem bántotta a tüntetőket, a megvert tüntetők pedig rendőrökre támadó törvénysértők voltak szerinte. Ahogy az Origón is többször megmutattuk, a felvételeken egyértelműen látszik, hogy kegyetlenkedik az elnök testőre. Benalla, az agresszív és kegyetlen testőr az interjúra intellektuális ember benyomását próbálta kelteni, szemüvegben, diszkrét öltényben válaszolgatott a nem túlságosan kemény kérdésekre. Természetesen primitív beszédstílusát nem tudta megváltoztatni egyetlen interjú kedvéért, néhány óra felkészüléssel. Amikor Macronról esett szó, mindenben védte az elnökét. Többször is úgy tűnt, mintha betanult szöveget ismételgetne.

Úgy tudjuk, van egy harmadik videó is, amin szintén tüntetőket kínoz a testőrparancsnok. Ennek megfelelően új rendőrségi vizsgálat is fog indulni ellene.