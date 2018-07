Moszkvában elutasították a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló népszavazást

Elutasította a nyugdíjkorhatár emelése ellen az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja által kezdeményezett népszavazást pénteken az orosz Központi Választási Bizottság.

Ella Pamfilova, a bizottság elnöke kijelentette, hogy maga az ügy referendumra terjeszthető ugyan, de a testületnek jogi kifogásai vannak a kérdés megfogalmazásával kapcsolatban. A kommunisták által előterjesztett kérdés így hangzott:

Egyetért-e ön azzal, hogy az Oroszországi Föderációban a korhatár, amely feljogosít az öregségi biztosítási nyugdíj kiutalására, nem emelkedhet?



Pamfilova azt ígérte, hogy a választási bizottság tagjai pozitív választ adnak majd, ha a kezdeményezők új megfogalmazásban terjesztik elő a kérdést.

Mint elmondta, a módosítással kapcsolatban tanácsot adott a kommunistáknak. Egy újabb indítványhoz arra van szükség, hogy egy újabb kezdeményező csoport jöjjön létre az ország valamelyik régiójában, amely jóváhagyja és beterjeszti az új szövegezésű kérdést a helyi választási bizottságnak, amely aztán a központi testületnek továbbítja azt.

Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának jogászai korábban úgy vélekedtek, hogy a kérdés megfogalmazása kifogástalan, mert nem tartalmazott a kormányra való utalást. A vonatkozó orosz jogszabály szerint nem kezdeményezhető népszavazás olyan kérdésben, amely az alkotmány, az alkotmányos törvények, vagy az államhatalom szövetségi szerveinek kizárólagos kompetenciájához tartozik.

A nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó kormányzati terveket Dmitrij Medvegyev kormányfő június 14-én, a labdarúgó vb nyitónapján terjesztette elő.

Az elképzelés szerint a korhatárt a nőknél 2034-ig 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 2028-ig 60-ról 65 évre emelnék fel.

Oroszországban, pontosabban akkor még a Szovjetunióban 1932-ben állapították meg a nyugdíjkorhatárt, amelyhez azóta nem nyúltak. A reformmal szemben, a szovjet korszakban elért szociális vívmányokhoz való ragaszkodás mellett, sokakban az kelt felháborodást, hogy a felemelt nyugdíjkorhatár a férfiaknál eléri a jelenlegi várható élettartam határát. A tervezett nyugdíj-korhatár miatt az elmúlt hetekben több nagyvárosban tüntettek. Megmozdulások várhatók ezen a hétvégén is , csökkent Vlagyimir Putyin elnök népszerűsége és konfliktusok jelentkeztek a kormányzó Egységes Oroszország pártban is.

Májusi újraválasztása és újabb beiktatása után, Putyin rendeleteket adott ki, amelyeknek célja egyebek között a gazdaság fellendítése, az életszínvonal látványos emelése és szociális ellátás javítása a következő hatéves elnöki ciklusban. Az utasítások megvalósításához azonban a büdzséből, a kormányzat által elismerten 8 ezer milliárd rubel hiányzik. (Egy rubel jelenleg mintegy 4,40 forintot ér.) Ennek pótlására Oroszországban 18-ról 20 százalékra fogják növelni az általános forgalmi adót, ezt a parlament alsóháza a héten megszavazta, és részben emiatt emelik a nyugdíjkorhatárt is.

A korhatár emelését az alsóház július 19-én első olvasatban elfogadta, de az intézkedés mellett egyedül a kormányzó Egységes Oroszország voksolt, az összes többi parlamenti párt nemmel szavazott.