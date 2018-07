Döbbenetes bűnözési hullám Amszterdamban, a migránsok központjában

Amszterdam központi része gyakorlatilag városi dzsungellé változik a sötétedés után, jelentősen megnő a bűnözés, miközben a hatóságok tehetetlenek – minderről Arre Zuurmond, a városi ombudsman beszélt egy holland lapnak. Mint ismert, Amszterdam Hollandia egyik legnagyobb migránsközpontja.

Amint Amszterdam belvárosában leszáll az éj, gyakorlatilag a bűnözés veszi át az uralmat. Folyamatos a kábítószer-kereskedelem, a rablások száma a többszörösére nő – mondta Arre Zuurmond amszterdami ombudsman a Trouw című holland lapnak. A szakember szerint a rendőrség nem ura a helyzetnek, gyakorlatilag „egy súlyos testi sértést szenved el a város ezen része”.

A holland média szerint az egyik legfőbb probléma, hogy 160 ezer olyan jogerősen elítélt bűnöző van, aki éppen nincs börtönben, és nagy részük Amszterdamban.

Az ombudsman, hogy bizonyítsa az állítását, három kamerát szereltetett fel a belváros nyugati részére. A felvételek elemzése során egy éjszaka alatt 900 bűncselekmény történt csak a téren, legnagyobb részt éjjel kettő és hajnali négy óra között. Az ombudsman szerint a kialakult helyzet egyértelmű felelőse a kormány, mivel nem gondoskodott elég rendőrről.



Elegük van a garázdálkodókból

Az ombudsman szavait alátámasztja az is, hogy még májusban az amszterdami vezetés súlyos helyszíni bírságot vezetett be a garázdálkodókra. A csatornába vizelés például mostantól száznegyven euróval könnyíti majd meg a vétkes pénztárcáját, a nyilvános ittas viselkedés pedig kilencvenöt euróba kerül majd. A rend megzavarása nyilvános helyen, illetve a szemetelés – amennyiben rajtakapják az illetőt, még egy cigarettacsikk esetén is – szintén száznegyven eurós bírságot von maga után.

Még áprilisban arról írtunk, hogy migránsok lövöldöztek két amszterdami kávéházban. A két férfi súlyosan megsérült. A kávézót bezárták, és a környéket is lezárták a rendőrök, mert úgy ítélték meg, hogy az utcában lakók is veszélyben lehetnek.