A kilencvenes évek nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, azon belül a Felvidéken is az alvilági leszámoláshullám korszaka volt. Besztercebányán egy Speciális Büntetőbíróság előtt ülnek az előbb Sátor Lajos, majd Nagy Zsolt (Csonti) irányításával működő csallóközi bűnszervezet még élő tagjai. Az úgynevezett maffiaperekben egyre több minden derül ki a szláv bűnszervezetek brutalitásával dolgozó dunaszerdahelyi magyar maffia tevékenységéről.

2011 egyik márciusi napján helyszínelők érkeztek Horváth Lehel csótfai birtokára. A férfi maga árulta el a rendőröknek, hogy holttesteket ásott el a földben. Egy három évvel korábbi gyilkosság két áldozatának maradványait hantolták ki a bűnügyi technikusok. A DNS-s vizsgálatokból kiderült, hogy egy testvérpárról, Raisz Csabáról és Raisz Szilárdról van szó. Horváth szabadkozott. Azt mondta, ő csak a sírásó volt és megbízásra cselekedett.

„A Csonti meg a Sátor lőtte le őket a Csonti várkonyi házában. Onnan egyenesen hozták őket hozzám, és amikor én este hazaértem, ők már ott voltak a holttestekkel.

Sátor azt mondta, hogy bágerozzam el őket. Ma már én is el lennék ásva, ha ezt nem csináltam volna meg.

Olyan állapotban voltam akkor, hogy szétbágeroztam a vízcsövet, mindent... Az ember ilyenkor nem tud mit csinálni. Nekik mindegy, hogy egy emberrel több vagy kevesebb. A Sátornak ez nem volt probléma. Ő megölt már akármennyi embert” – mondta a Parameter.sk-nak adott interjújában a dunaszerdahelyi maffiához tartozó Horváth 2016-ban.

Amikor két évvel ezelőtt két újabb holttest került elő a csótfai mélyből, a „sírásó” váltig állította, hogy ennyi volt, mindössze 4 halottat segített elásni. A nyomozókban azonban felmerült a kérdés, valójában hány ember teteme fekhet még a birtokon.

A legvadabb elgondolás, számolás több százra teszi a holttestek számát, tehát lényegében egy temetőként kezeli, de valójában az a valószínűbb, hogy több tíz embernek az eltüntetésére szolgált ez a csótfai birtok, amely tulajdonképpen a nem felderített és az idő múlásával a megváltozott érdekviszonyok, személyes kapcsolatok miatt felbomló szövetségek utáni vitaváltások szimbóluma lett

- magyarázza Bezsenyi Tamás kriminológus.

Csótfa mindenki számára olyan hely volt, amire nem kérdezünk rá, ez az, amire rácsukjuk az ajtót, pontosan azért, hogy tovább tudjunk lépni.

De kik ezek az emberek, akik a földben fekszenek és miért kerültek a jeltelen sírba?

Mészárlás a Fontana bárban

Bő egy évvel Fenyő János budapesti meggyilkolása után, 1999. március 25-én, csütörtök este 19 óra előtt nem sokkal Écsi Béla kilépett a dunaszerdahelyi Fontana bár ajtaján. Tíz férfit hagyott maga mögött, akik mind egy csoporthoz, egy asztaltársasághoz tartoztak. Nem sokkal ezután rendőrruhába öltözött, maszkos férfiak léptek be az ajtón. Előkapták az Agram géppisztolyukat és lövöldözni kezdtek.

Szitává lőtték Pápay Tibor dunaszerdahelyi maffiafőnök vezérkarát.



Mind a tízen meghaltak. Kilencen ott helyben, egy férfi a mentőben, a kórház felé menet.

A Pápay-banda nem volt több 20 embernél. Az ember, aki a mentőautóban halt meg azt mondta a vele utazó rendőrnek, nem Pápay szervezte a találkozót, hanem a szlovák titkosszolgálat (SIS) egyik tisztje hívta meg erre az estére Pápayt a legkedvesebb barátaival és megbízható embereivel együtt

- magyarázza Bezsenyi Tamás, hogyan keveredett bele a tizes gyilkosságba a szlovák titkosszolgálat.

Miközben a mentőautóban utazó rendőr igyekezett minél többet kiszedni a haldokló férfiból, a helyszínelők 113 lövedéket gyűjtöttek be a tetthelyről.

Először arra a kérdésre keresték a választ, hány fegyveres vehetett részt a tizes gyilkosságban és melyikük, hol állhatott, amikor leadta a halálos lövéseket. Munkájukat nehezítette, hogy egy lövedék több ember testén is áthatolt.

Végül sikerült meghatározniuk, hogy 3 ember végzett a 10 áldozattal.

De vajon ki merte kivégezni a dunaszerdahelyi maffia vezérkarát? Valóban rendőrök voltak, ahogy egy szemtanú állította? A szervezett bűnözéssel foglalkozó helyi nyomozók sejtették a választ, ami később beigazolódott. Hatalomátvételről volt szó.

A Fontana bárban történt mészárlás mérföldkő, már csak azért is, mert innentől kezdve egyértelművé vált, hogy a Papa Joe-ék, vagyis Pápayék felett eljárt az idő, és új seriff lenne a városban. De egy kicsit ez is olyan, mint a csótfai birtok, ez is csak egy pirruszi győzelem Sátor Lajos esetében, amit aztán sosem tudott beváltani. Az esemény után ugyanis folyamatosan menekülnie kellett

- mondja a kriminológus, bűntörténész.

Vajon Sátor Lajos, a feltörekvő helyi maffiózó is ott volt a helyszínen, valahol a közelben, vagy csak megbízást adott rá és a gyilkosságtól távol várta a hírt? Ez sosem derült ki. Az viszont biztos, hogy rövid élete végéig (2010-ben Horváth meggyilkolta)

a karján viselte a mészárlás tetovált szimbólumát: egy halálfejet és 9 koponyát.

A nyomozás során kiderült, Sátor megbízható embere Szamaránszky Árpád biztosan gyilkolt ezen az éjszakán. Aztán felmerült, hogy a magyar Haris Sándor, vagyis Turek is ott lehetett a Fontana bárban, de őt kizárták a gyanúsítottak köréből és Sátor Lajos két másik emberére fókuszáltak. A nyomozók arra jutottak, hogy a Raisz-testvérek mészárolták le a Pápay-klánt a társukkal együtt. Az ő holtestüket találták meg 2011-ben Horváth csótfai birtokán.

Kikből állt és miből élt a dunaszerdahelyi maffia?

2016-ban, a csótfai birtokon talált 2 újabb holttest kihantolása után elindult a lavina. Sorra vették őrizetbe a kilencvenes, kétezres évek dunaszerdahelyi maffiózóit, és vádolták meg őket gyilkosságokkal. 2018. május 18-án a Csonti becenévre hallgató Nagy Zsolt, aki Sátor Lajos halála után átvette a maffiavezér helyét,

beismerte, hogy több embert is megölt.

Azt is elmondta, hogy 2001-ben lett a maffia tagja, a belépésről pedig Kádár Krisztián győzte meg.

Kádár féltette az életét Raisz Csabától. Tanúja voltam, amikor Kádár lelőtte Raisz Csabával N. T.-t. Csaba szerelmes volt N. T. feleségébe, I.-be, és azt gondolta, hogy ha N. T. már nincs, I. vele lesz mint szerető. Tévedt, mert I. Krisztiánnal jött össze"

- mondta, majd elárulta, hogy ezután Raisz Csaba és barátai, K. R., V. R. és H. Sz. megverték őket Kádárral.

Emiatt Krisztián úgy gondolta, hogy ha fogunk segíteni Sátoréknak, akkor Sátor majd nem engedi, hogy Csaba bármit is tegyen. Így történt, hogy a csapat tagjai lettünk

- mondta a Besztercebányai Büntetés-végrehajtási intézet tárgyalótermében Nagy Zsolt májusi tárgyalásán, aztán neveket kezdett sorolni.

A csoporthoz tartoztak: Sátor Lajos, Reisz Andor, Kádár Krisztián, Bugár György, Vlčko Pál, Márik Andor, Szamaránszky Roland, Szamaránszky Árpád, M. Erik, O. Tamás, D. Peter, Horváth Lehel, Raisz Csaba, Raisz Szilárd, V. Richárd, K. Róbert, H. Szilveszter, Nagy Frédi és én. Sátor volt a főnök, alatta volt Reisz Andor és Kádár Krisztián, a többiek meg ő alattuk voltak"

- idézte szavait a szlovákiai hírportál.

Csonti már a sokadik maffiafőnök volt, és bár gyilkos, nem akkora fajsúlyú, mint Sátor Lajos.

Csonti csak a nagy idők kis tanúja

- mondja Bezsenyi Tamás, aki elárulja, hogy a magyarokból álló szervezett bűnözői kör gyökerei a hetvenes, nyolcvanas évekre nyúlnak vissza.

Dunaszerdahely egy határváros, ez adja a jelentőségét, két államszocialista országhoz tartozó ország határán helyezkedik el, a kvázi belső határon, kiválóan alkalmas hely csempészeknek. A csempészet volumene a mai napig nem igazán feltárt"

- magyarázza.

Két vállalkozó neve biztosan összefonódott az úgynevezett csallóközi bűnszervezettel. Vida Tamás és Sipos Milán a 90-es években már meghatározó dunaszerdahelyi maffiózók voltak.

Amikor 2000-ben Vidát megölik, már nyílt titok, hogy a szlovák titkosszolgálat tisztjeként is tevékenykedett és olyan jövedelmező bizniszekben utazott, mint a szeszcsempészet, vagy az olajozás" - teszi hozzá Bezsenyi Tamás.

A két férfi többek között a nyolcvanas évek magyarországi nagy gázolaj-jegy hamisításával megszerzett olajból tett szert hatalmas vagyonra. A 90-es években már divat volt az emberkereskedelem is a köreikben. Lányokat vittek át a határmenti településekre (pl. Mosonmagyaróvárra) bordélyházakba és a védelmi pénzek is jelentős bevételt jelentettek, például a Fontana bár tulajdonosa is fizetett a dunaszerdahelyi maffiának. Emellett a kábítószer terjesztése és használata is megszokott volt az akkor már a Pápay-klán vezetésével működő szervezetben. Ugyanakkor az éttermek alkoholszállítmányait is megcsapolták.

A vendéglátó-ipari egységeknél, amelyeket ők védtek, meghatározták, hogy mely csempészett szeszeket engedik, mely személyektől átvenni, így összekapcsolódott a védelmi pénz a szeszcsempészettel is."

Mindemellett jellemzően elképesztően erőszakosak voltak. Ha valaki nem szépen nézett a főnökre, akár az utcán is megverték.

Ha valaki nem fizetett időben, gond nélkül megerőszakolták valamelyik rokonát,

a feleségét, lányát, anyját, bárkit. Sőt, előfordult, hogy bűntársuk feleségét is megkívánták. Ilyenkor senki sem mert ellenállni a kérésnek, tehát a kiszemelt asszony egy éjszakát biztosan nem töltött otthon. A jelek alapján a dunaszerdahelyiek sokkal brutálisabbak voltak, mint a magyar alvilág.

Ugyanakkor Bezsenyi Tamás szerint nem összehasonlítható a Budapest központú korabeli magyar alvilág, Portik Tamás, Prisztás József vagy Tanyi György "munkája" Sátor Lajos vagy Csonti szervezetével. Az viszont tény, hogy a brutalitás mértéke érthető, ha elfogadjuk, hogy

a dunaszerdahelyiek egy szlávtípusú maffia részei is voltak.

A dunaszerdahelyi maffia Szlovákián belül csak egy kisebb sejt volt. Például a szlovák Miroslav Sykora maffiafőnök pozsonyi érdekeltségei sokkal nagyobb volumenűek voltak a szlovák alvilág életében, mint a dunaszerdahelyi maffia ügyei, tehát Sykora 1997-es februári meggyilkolása is nagyobb visszhangot keltett, mint az, hogy Pápayékat két évvel később megölték."

Hogy meddig maradt életben a Pápay-klán túlélője, Écsi Béla, aki szerencsésen kisétált a Fontana bárból 1999 véres éjszakáján, kinek és miért dugott pisztolyt a szájába és aztán hogyan halt meg Sátor Lajos, kiderül a sorozat következő cikkéből.