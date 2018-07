Megdöbbentő statisztika: csak muszlimokat fogad be Nagy-Britannia

Kizárólag muszlim migránsokat enged be a brit kormány, az üldözött keresztényeket elutasítják - írta a Breibart a brit belügyminisztérium adataira hivatkozva.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ajánlásaival szemben csak muszlim migránsokat fogadott be Nagy-Britannia, miközben a nemzetközi szervezet üldözött keresztényeket is javasolt - írta a Breibart. 2018 első negyedévében összesen 1112 muszlimot fogadott be a szigetországba, miközben egyetlen keresztényt sem.

Az ENSZ menekültügyi főbiztossága azzal próbálta magyarázni az adatokat, hogy a nyugati letelepítésre javasolt személyek esetében nem a vallási szempontokat nézik, hanem a sebezhetőséget. Így, ha egy muszlim azt mondja, hogy ő homoszexuális, akkor javasolják az áttelepítésre, mivel az ENSZ-nél fokozottabban figyelnek a szexuális kisebbségek helyzetére, mint a vallási identitásra és az abból fakadó veszélyekre.