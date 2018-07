Itt a bizonyíték: a baloldal hatalomra kerülve betelepíti a migránsokat

A Pedro Sanchez vezette Spanyol Szocialista Munkáspárt, miután hatalomra került, korlátlan migránsbefogadó programba kezdett. Ennek eredménye, hogy idén már kétszer annyi migráns érkezett az ibériai országba, mint tavaly. Mindennek nemcsak helyi, hanem európai dimenziója is van. Ismét bebizonyosodott, hogy a baloldali pártok kormányrúdhoz kerülve azonnal megkezdik az illegális bevándorlók betelepítését. Bár Magyarországon a kampányban a baloldali pártok azt mondták, hogy senkit sem akarnak betelepíteni, spanyol testvérpártjuk lépése világosan mutatja, hogy mit tennének itthon, ha döntési pozícióban lennének.

Több mint 300 migránst mentett ki a spanyol parti őrség a Gibraltári-szorosban. Az olaszországi szigorítások óta már egyértelműen Spanyolország az embercsempészek fő célpontja, a madridi kormánynak az állami büdzséhez is hozzá kellett nyúlnia, hogy legyen pénz az érkezők ellátására. A dél-spanyolországi Barbate kisvárosban tették ki azt a 334, többségében fekete afrikait, akik 17 kisebb-nagyobb csónakon kísérelték meg az átkelést a Gibraltári-szoroson.

Kétszer annyian érkeztek, mint tavaly

Az elmúlt napokban velük együtt már meghaladta a kétezret a Spanyolországba érkező illegális bevándorlók száma. Egész évben pedig már több mint 22 ezren érkeztek, ami több mint kétszer annyi, mint ahányan 2017 hasonló időszakában próbáltak illegálisan bejutni Spanyolországba. A spanyol ellátórendszer pedig nincs erre felkészülve. Az ideiglenes befogadótáborok már megteltek, a most érkezetteket is csak egy használaton kívüli raktárépületben tudták elhelyezni Barbatéban.

A nyílt társadalom lakosságcsere-programjával szemben ellenállóvá vált Olaszország miatt tehát most Spanyolország lett az afrikai beözönlés kapuja, hiszen ott van olyan szocialista kormány, amely hajlandó odadobni az országát a migrációnak. Az új baloldali spanyol kormány néhány héttel ezelőtt még nagyvonalú humanitárius gesztusként mutatta be, hogy Valencia kikötőjében engedte partra szállni az Aquariust, több mint 600 kimentett migránssal a fedélzetén, azt a hajót, amely előtt az olasz kormány lezárta kikötőit.

Most azonban, hogy az érkezések száma ilyen radikálisan emelkedik, már a spanyol kormányzat is szembesül a növekvő migrációs nyomás okozta gondokkal. A belügyminiszter a legnagyobb nyomásnak kitett Algecirasba látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjon, és elismerte: Spanyolország egyedül képtelen kezelni a helyzetet. A spanyol kormánynak ezért sürgősen jelentős összegeket kell átcsoportosítania az érkező migránsok ellátására, miközben az országban továbbra is 15,3 százalék az állástalanok aránya. A politikus egyébként a kialakult helyzetért nem a korlátlan beengedés politikáját hibáztatta, hanem az előző konzervatív kormányt.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, Spanyolország a mainál is nehezebb helyzetbe kerülhet, ha az olasz kormány tovább korlátozza az embercsempészek munkáját a Földközi-tengeren. A bandák ugyanis egyre elszántabbak, és – ahogy a legutóbbi ceutai ostrom mutatja – már az erőszaktól sem riadnak vissza, hogy eljuttassák az embereket Európába.

A magyar baloldal nem tiltakozott a betelepítés ellen

A Spanyolországban történteknek egy óriási tanulsága van az európai és magyar politikára nézve. Érdemes visszamenni az időben a magyar országgyűlési választás kampányáig. Akkor a Fidesz-KDNP vezetői rengeteg fórumon és interjúban elmondták, hogy ha a baloldal kerülne hatalomra, akkor Magyarországon az érintett pártok lebontanák a kerítést, elfogadnák a kötelező kvótát, és megkezdődne az illegális bevándorlók tömegének a betelepítése.

Akkor a baloldal politikusai amellett, hogy összevissza beszéltek a bevándorlás és a kötelező kvóta ügyében, azzal nyugtatgattak mindenkit, hogy szó sincsen arról, hogy ők bárkit is betelepítenének. Persze Karácsony Gergely, Tóth Bertalan vagy éppen Gyurcsány Ferenc több interjúban elmondta, hogy győzelmük esetén nem lesz semmilyen betelepítés, azonban Spanyolország példája azt mutatja, hogy ezeket az ígéreteket nem érdemes komolyan venni. De miért is?

A spanyol szocialisták ugyanabban az európai parlamenti frakcióban ülnek, mint az MSZP és a DK képviselői. Miután szabad utat engedett a bevándorlásnak a spanyol baloldal,egyetlen nyilatkozatot sem olvastunk a hazai szocialisták vagy a Demokratikus Koalíció politikusaitól, hogy mennyire ellenzik ezt a politikát, és rossz megoldásnak tartják az ibériai testvérpárt lépéseit. Így pedig ismét világos képet kaptunk a hazai baloldal valódi programjáról: hatalomra kerülve elárasztanák migránsokkal az országot.