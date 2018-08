Voltak, akik csak az élvezet kedvéért erőszakoltak meg valakit, mások a spermára hajtottak, hogy annak segítségével meggazdagodjanak. Ezúttal nők által elkövetett szexuális támadásokat mutatunk be - bárki lehet erőszak áldozata.

Késsel fenyegették a fiút

A pápua új-guineai Mendiben 10 nő támadt rá egy 17 éves fiúra 2010-ben. A nők késsel fenyegették meg a fiút, hogy szexeljen velük, a társaságból négy nő, felváltva megerőszakolta a fiút.

Nagyon komoly ügyről van szó, a rendőrség megpróbálja azonosítani, hogy kik voltak ezek az állatok. Több mint tíz nő, konyhakésekkel megtámadta, és négy nő meg is erőszakolta – mondta akkor a helyi rendőrség vezetője egy ausztrál lapnak, majd hozzátette, hogy mindig figyelmezteti a nőket, hogy legyenek óvatosak esténként, de most már a férfiakat is fogja.

A rendőrség attól tartott, hogy a nők HIV- fertőzöttek voltak, ezért a fiút kórházba vitték.