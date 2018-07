Felnégyelte Nyerges Attilát a kornyikáló aktivista

A Figyelő című hetilap tett közzé szerkesztőségi állásfoglalást. Nem véletlenül: az egykori Simicska-féle Hír TV állandó vendége, a Soros Györgyhöz köthető Hallgatói Hálózat alapítója, magát feministának tartó aktivista ugyanis Instagramján felnégyelte az Ismerős Arcok nevű zenekar vezetőjének, Nyerges Attilának az arcképét, ami a Figyelő címlapján volt. És ezt írta oda: statement, vagyis állásfoglalás. Ha lefordítjuk, az aktivista nyilvánvalóan azt akarta kifejezni: a Nélküled című dalával is a magyarság összetartásáért harcoló Nyerges Attilát – ha csak szimbolikusan is – meg kellene semmisíteni. A Figyelő-interjúban Nyerges Attila egyébként fundamentalista liberálisokról is beszél. Talán nem véletlenül.