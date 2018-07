A férfit akkor kapták el, amikor egy nőt akarata ellenére tartott fogva a nő otthonában.

A huszonhét éves Danueal Drayton egy randioldalon ismerkedett meg a nőkkel, akiket aztán fogva tartott, megerőszakolt és megölt - írja a Mirror.

Azt pontosan a rendőrök sem tudják, hogy hány embert ölt meg. A férfit múlt héten kapták el Los Angelesben.

Az áldozatát, egy fiatal nőt észak-hollywoodi otthonában tartotta fogva.

A férfi a letartóztatása után öt gyilkosságot vallott be. A nyomozás jelenleg is tart, és elképzelhető, hogy Dryatonnak több áldozata is volt.

Samantha Stewart ápolónő lehet az egyik ilyen áldozat, bár Dryaton ezt a gyilkosságot nem ismerte el. A nőt egy takaróba csavarva találták meg New Yorkban.

A nő testén rengeteg sérülés volt, és több foga is kitört, valószínűleg védekezni próbált, amikor a férfi megtámadta



- mondta a nyomozást vezető rendőr.

Dryaton egy huszonhárom éves brooklyni lányt is meggyilkolt.