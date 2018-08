Mianmarban tucatnyian meghaltak az áradások következtében, és mintegy 132 ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat - közölte szerdán a Global New Light of Myanmar című állami hírlap a mianmari katasztrófavédelmi hatóságokra hivatkozva.

A menekültek számára 300 átmeneti szükségszállásként működő táborokat létesítettek. A lap szerint a legtöbb halálos áldozatot az ítéletidő a Ranguntól északra fekvő Bagó régióban követelte. Itt négyen estek áldozatul, több mint 94 ezer ember keresett menedéket a számukra kialakított táborokban.

Az újság arról is beszámolt, hogy az özönvíz szerű esőzések és erős széllökések miatt hidak omlottak össze. Az utak az áradások miatt helyenként járhatatlanná váltak. Ugyanakkor egy fontos autópályát kedden ismét megnyitottak, miután napokig víz alatt állt.

Vin Mijat Aje szociálisügyi miniszter a lapnak adott interjújában elmondta: nincs elegendő férőhely a táborokban, ami miatt túlzsúfoltakká váltak, és a higiéniai körülmények is problémát okoznak. Szerinte az embereknek akár tíz napot is el kell tölteniük ezekben, mielőtt hazatérhetnének. Hozzáfűzte: minisztériuma 554 millió kyat (110 millió forint) költött az árvizek áldozatainak, illetve a halottak hozzátartozóinak megsegítésére.A csapadékos évszak komoly árvizeket okozott több más délkelet-ázsiai országban is. Laoszban például áttört egy gát az egyik helyi vízerőműnél, ezreket sarkallva menekülésre. Hivatalos adatok szerint a halottak száma Laoszban 11 és 27 közé tehető, s további száz embert továbbra is eltűntként tartanak számon.