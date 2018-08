Az összeomlás szélén az Air France

Nagy bajban van az Air France-KLM, több cikket is írt erről a Le Figaro, sőt, a vezércikkük is a francia légitársaság összeomlásközeli helyzetével foglalkozik. Az olvasókat arról kérdezte a legolvasottabb francia napilap: megszűnhet, eltűnhet-e az Air France-KLM? 47 ezren szavaztak, vagyis nagyon sokan, és megdöbbentően sokan, a válaszadók 87%-a igennel válaszolt. Szerintük megszűnhet az Air France-KLM. Hogy mekkora a baj, az a Le Figaro írásaiból is világosan kiderül.