Megint lebukott az antiszemita brit baloldal, már hiába magyarázkodnak

A brit Munkáspárt vezetője elismerte, hogy az antiszemitizmus valós probléma a soraikban, de visszautasította az arról szóló vádakat, hogy a Munkáspárt fenyegetést jelent a nagy-britanniai zsidó közösségre. Jeremy Corbyn péntek este a The Guardian című lap internetes kiadásában megjelent írásában ígéretet tett az antiszemitizmus párton belüli felszámolására. A muszlim bevándorlást támogató brit Munkáspártról már többször kiderült, hogy súlyosan antiszemita, Corbyn már korábban is ígéretet tett ennek visszaszorítására. A mostani botrányban azonban személyesen is érintett, ezért a brit zsidó szervezetek márnem is fogadják el a magyarázkodást.