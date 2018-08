Vita a fehérek által birtokolt földek elkobzásáról Dél-Afrikában

Az ország feketékből álló kormánya azt tervezi, hogy az alkotmány módosításával elveszi a fehér farmerek földjét. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy rengetegen fognak éhezni.

Cyril Ramaphosa elnök a héten jelentette be, hogy felgyorsítaná a fehérek által birtokolt földek elkobzását, hogy azokat „visszaszolgáltassa” Dél-Afrika fekete lakosságának. Mindezt a „demokrácia nevében” – írja a 888.hu.

A tervezet valószínűleg több tízezer fehér embert érintene.Ha a jelenlegi szereplők helyére tanulatlan, tapasztalatlan emberek kerülnek, sokkal kevesebbet fogunk tudni termelni. Ha pedig ez lesz, felmegy az ennivaló ára, és többen fognak éhezni – ismertette a kormány tervezetének következményeit egy érintett farmer.

Ugyanez a farmer elárulta, hogy Dél-Afrika gazdaságához szervesen hozzákapcsolódik a tulajdonlás – ha ebben radikális változás áll be, a külföldi befektetések is drasztikusan zuhanhatnak. Kitért arra is, hogy a kormány nem kíván kompenzációt ajánlani a földjétől megfosztott farmereknek.

Hová menjünk, mit csináljunk? Csak kell adniuk valami kárpótlást, hogy legalább belefoghassunk valami újba – fogalmazott kétségbeesetten a farmer.

Az állami üldözésen kívül a fehér farmerek sajnos a mindennapokban is brutális támadásoknak vannak kitéve.

A rablások és betörések mellett a fehéreket nem ritkán csoportosan megerőszakolják a feketék, de a gyilkosságok, kínzások sem szokatlanok. A rendőrség az esetekkel nem foglalkozik, és mint a fenti történetből is látható, ezekhez az állapotokhoz a parlament javában asszisztál.