A rendőröket riasztották a tízéves süteményárus kislány miatt

Az USA-ban megszokott, hogy gyerekek úgy tesznek szert némi zsebpénzre, hogy saját maguk által készített süteményt árusítanak az utcán. A felnőttek általában értékelni szokták, hogy a gyerekek nem a szüleiktől várnak pénzt, hanem munkát végeznek érte. Iowa államban ezúttal egy tízéves kislánynak túl jól sikerült a sütiárusítás, a szomszédok a rendőrség segítségét kérték, mert szerintük a nagy számú vásárló akadályozta a forgalmat az utcában.

Magyarországon lomtalanításkor szabadulnak meg az emberek feleslegessé vált tárgyaiktól. Az Egyesült Államokban is kiteszik a lomokat a ház elé, de még a módosabbaknál sem szégyen, hogy ott állnak a kupac mellett és jelképes, alacsony összeget kérnek mindenért. Ez a garázsvásár. Az amerikai világlátást, hogy a munka nem szégyen, és hogy a kicsit is meg kell becsülni, az is megmutatja, hogy akár olyan családokban is, ahol erre anyagilag nincsenek rászorulva, a gyerekek újságkihordást vállalnak, vagy a ház elé kiállva árulják a saját maguk által készített süteményt és limonádét.

A tízéves Savannah Watters-nek az Iowa állambeli Cedar Falls-ban igen jól sikerült a sütiárusítás, olyan sok vásárlója volt, hogy akadályozták a forgalmat az utcában. A szomszédok azt is nehezményezték, hogy a kocsifelhajtójukat használják parkolónak a tízéves kislány vevői. Egy nap alatt háromszor is kihívták a rendőrséget, ők minden alkalommal megállapították, hogy a tevékenység alapvetően nem szabálytalan, de idegen autók tényleg nem használhatják a szomszédok kocsifelhajtóját. A sajtónak nyilatkozó egyik szomszéd viszont elmondta, hogy a kislány anyja szakképzett cukrász, és valójában ő süti a süteményeket. A cukrásznőnek saját boltot kellene nyitnia, nem pedig a tízéves lányát naponta hét órára kiállítani a ház elé.