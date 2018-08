Egész Amerika egy rejtélyesen eltűnt, 20 éves egyetemista lányért aggódik

Még július 18-án tűnt el az USA Iowa államában a 20 éves egyetemista lány, Mollie Tibbetts. Egyre tanácstalanabb mindenki, mert az ügy nem illik bele az eltűnéses ügyek semelyik típusába. Ráadásul a rendőrség több mint kéthetes megfeszített munkával sem tudott értékelhető nyomot találni. Az eltűnése óta már a legnagyobb hírtelevíziók és hírportálok is foglalkoznak az ügyével egész Amerikában. A lány családja továbbra is bizakodik, a felajánlott nyomravezetői díjat akár váltságdíjként is hajlandók kifizetni, ha kiderül, hogy emberrablásról van szó.

Miután valaki fűkaszálás közben talált egy piros pólót annak a sertéstelepnek a közelében, amit egy héttel korábban a rendőrség már rutinszerűen átvizsgált, most sokkal alaposabban láttak neki a kutatásnak azon a területen. Centiméterről centiméterre vizsgálnak át mindent, a legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve speciális készülékkel a föld alatt is keresik Mollie Tibbetts holttestét.

Nemcsak a tévésorozatokban emlegetett közhely, hanem statisztikai tény, hogy az eltűnt 21 év alattiak túlnyomó többsége 24 órán belül előkerül. A teljes igazsághoz tartozik azonban, hogy a fiatalok többnyire önszántukból szöknek meg otthonról, és vagy maguktól visszatérnek, vagy hamar bejelentés érkezik a hollétükről. A rendőrség és a család azért nem adta fel még a reményt, mert kizártnak tartják, hogy Mollie Tibbetts a saját döntése nyomán indult volna útnak. A 20 éves egyetemista lány életvidám személyiség, jó a kapcsolata a családtagjaival és a barátjával is. Jó teljesítményt nyújtott az egyetemen, mellette munkát is vállalt. Mollie Tibbettsnek semmilyen oka nem volt rá, hogy miután kocogni volt, megetette a barátja kutyáit és egyetemi feladatán dolgozott a laptopján, egyszer csak búcsú nélkül útnak indulva nyakába vegye a világot.

Iowa állam Brooklyn nevű városában július 17-én, kedden kora reggel Mollie Tibbets elbúcsúzott a barátjától, Dalton Jacktől, aki a 220 kilométernyire lévő Dubuque-ba ment dolgozni egy építkezésre, és úgy tervezte, hogy péntekig marad ott. Megkérte a barátnőjét, hogy addig lakjon a házában és vigyázzon a kutyáira. Dalton Jacket a rendőrség tisztázta minden gyanú alól, nem lehetett köze a barátnője eltűnéséhez, bizonyíthatóan mindvégig Dubuque-ban volt. Mollie Tibbets lelkes kocogó volt, július 18-án is futni ment, ekkor látták őt egyes szemtanúk utoljára. Mivel másnapra eltűnt, a rendőrség először önkéntesek bevonásával a kocogás útvonalának környékét vizsgálta át, de minden eredmény nélkül.

Közben a nyomozás kiderítette, hogy július 18-án a lány visszatért a kocogásból, mert a barátja kutyái enni kaptak, ő pedig még késő este is használta a laptopját. A házban dulakodásnak nem volt nyoma, az ajtók nyitva voltak. Erről Dalton Jack azt mondta, hogy Mollie Tibbetts mindig is feleslegesnek tartotta zárni az ajtókat. A korosztályára jellemző módon sohasem kapcsolta ki és mindig magánál tartotta a mobiltelefonját. A lány telefonja azóta sem került elő, és július 19. délelőtt óta egyből a hangposta jelentkezik, tehát vagy lemerült, vagy kikapcsolták. Miután kiderült, hogy Mollie Tibbetts a barátja házából tűnhetett el, ennek környékére koncentrálták a keresést. Az évnek ebben az időszakában már elég magas a kukorica, így több kukoricást szó szerint sorról sorra kellett átkutatni. A közelben van egy sertéstelep is, itt két órát töltöttek el az FBI munkatársai és átvizsgálták a tulajdonos mobiltelefonját is.

Július 27-én egy biztonsági kamera felvételt készített róla, hogy Brooklyntól 80 kilométerre, Pellában egy harmincas éveiben járó férfi egy parkoló Honda Accordból kocogó fiatal nőket fényképez. Miután a rendőrség közleményben kérte, ez a férfi július 31-én önként jelentkezett, és tisztázta magát, hogy nem lehet köze Mollie Tibbetts eltűnéséhez. A napokban bejelentés érkezett a Brooklyntól 380 kilométernyire lévő Kearney-ből, hogy valaki látta Mollie Tibbettset beszállni egy kamionba egy autópálya melletti parkolóban. A helyi rendőrségnek nem sikerült újabb szemtanúkat vagy biztonsági kamera felvételt találnia. Nem ez volt ez első eset, hogy valaki látni vélte az eltűnt lányt, ez megszokott jelenség a nagy nyilvánosságot kapó eltűnési eseteknél. A rendőrség azonban nem veszi félvállról a dolgot, a leghalványabb nyomot is megvizsgálja.

A rendőrség 30 000 dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki, a család felajánlotta minden megtakarítását, azaz 172 000 dollárt. Rob Tibbets, az eltűnt lány apja egy sajtótájékoztatón megköszönte a rendőrség lelkiismeretes munkáját, és a lányához szólva kérte, hogy jöjjön haza, mert nagyon várja mindenki. Ugyanezen a sajtótájékoztatón Mollie Tibbetts édesanyja a könnyeivel küszködve könyörgött a lánya esetleges elrablójának, hogy engedje szabadon a lányt, és felajánlotta váltságdíjként a 172 000 dollárt. A sertéstelep közelében megtalált piros pólónak köszönhetően a rendőrség most erre a területre koncentrál legjobban. A telep tulajdonosa a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy neki nincsen félnivalója, mindenben a rendőrök segítségére lesz.