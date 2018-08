Hiába kért segítséget a tömeggyilkos diák

Minden idők egyik legvéresebb iskolai lövöldözését Nicolas Cruz hajtotta végre, aki 2018. február 14-én tizenhét embert lőtt agyon egy floridai iskolában. Azért csak ennyit, mert ráunva a mészárlásra egyszerűen elsétált a helyszínről. Nicolas Cruz közösségi médiában tett megnyilvánulásairól bejelentés érkezett az FBI-hoz, de nem tulajdonítottak neki kellő jelentőséget. Egy most elkészült jelentés azt is feltárja, hogy az iskola vezetése is hibázott, hiszen már évek óta problémák voltak a diákjukkal, és nem tájékoztatták megfelelően a rendelkezésre álló lehetséges segítségről.