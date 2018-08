Videóra vette, és megosztotta a világ leghíresebb videomegosztó oldalán egy férfi, hogy a gyerekei szenvednek. Hashajtót tett a fagyijukba, ettől lettek rosszul.

A Las Vegas-i férfi kiskorú gyerekeinek

hashajtót adott, majd végignézte, ahogy a gyerekek a mellékhelyiségben szenvedik végig a gyógyszer miatt kialakult görcsöket.

A férfi a kicsikről felvételt készített, és megosztotta a saját YouTube-oldalán. Úgy gondolta, így több követőt szerez.

A videomegosztó oldal ugyanis bizonyos számú követő és nézettség után pénzt ad a videót feltöltő szerzőnek.

A 29 éves Cordero James Brady, CJ So Cool néven üzemeltet saját oldalt a videomegosztó oldalon. Követőinek száma közel ötmillió. A Daily Mail írásából kiderül, nem először követ el ilyet a gyerekeivel szemben, de ahogy azt a brit lap is írja, most túllőtt a célon. Az ügyet már a gyermekvédelmi hatóság vizsgálja.

A gyerekek órákon át szenvedtek a hashajtótól a WC-ben.

A férfi nem is segített neki, úgy tett, mintha mi sem történt volna.

A YouTube természetesen azonnal eltávolította a videót, ahogy megtudták, miről szól. A gyermekvédelmi szolgálat egyik szakembere pedig azt mondta, egy ilyen eset a gyermek pszichés egészségére is veszélyes lehet.