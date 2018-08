A britek kiadatnák a Szkripal-ügy két orosz gyanúsítottját

Két orosz gyanúsított kiadatásának kezdeményezését tervezi a brit kormány a salisbury mérgezések ügyében a The Guardian hétfői értesülései szerint. Márciusban Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya, hónapokkal később két másik ember szenvedett idegmérgezést, egyikük meghalt. A brit kormány Oroszországot teszi felelősség az incidensekért.

A brit napilap kormányzati és biztonsági forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az ügyészség már összeállította a kiadatáshoz szükséges dokumentációt, befejezte a munkát és kész benyújtani a kérvényt. A rendkívül aprólékos nyomozás hónapokig tartott, a rendőrség és a titkosszolgálatok több száz tagja vett részt benne. Végül sikerült két orosz állampolgárra szűkíteniük a gyanúsítottak körét és nyomon követniük mozgásukat az Egyesült Királyságba való belépésüktől az ország elhagyásáig.

A kiadatás kérvényezése várhatóan tovább növeli majd a feszültséget Nagy-Britannia és Oroszország kapcsolatában, amely a hidegháború óta nem látott mélységben van Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori (GRU) egykori ezredese és a brit hírszerzés (MI6) egykori ügynöke és lánya, a 33 éves Julija márciusi megmérgezése óta. A két másik áldozat, Charlie Rowley és Dawn Sturgess június végén szenvedett mérgezést ugyancsak – a Szovjetunió által kifejlesztett – novicsok idegméregtől. A férfi felépült, a nő azonban a kórházban belehalt a mérgezésbe.

A rendőrség és a biztonsági szolgálatok szerint a novicsok típusú mérget egy parfümös üvegből juttatták a Salisburyben élő Szergej Szkripal bejárati ajtajának kilincsére. A gyanú szerint az üveget aztán eldobták, Charlie Rowley később talált rá, felvette, odaadta élettárásának, aki a csuklójára fújt belőle, vagyis sokkal nagyobb dózisban kapott a méregből, mint a többiek. A párt június 30-án szállították kórházba, Rowley esélyeit a felépülésre a The Guardian szerint nagyban elősegítette, hogy a kiérkező mentősök közül az egyik felismerte a tüneteket, mert a Szkripalék ellátásában is részt vett.

A Salisbury közelében lévő Porton Down katonai laboratórium megvizsgálta a Szkripalék kilincsén és a parfümös üvegben lévő novicsok mérget, de a rendőrség egyelőre nem közölte, hogy ugyanabból az adagból származnak-e.

A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW), amely részt vett Szkripalék megmérgezésének vizsgálatában, júliusban szakértőket küldött Nagy-Britanniába, hogy mintákat gyűjtsenek Sturgess és Rowley megmérgezése után. A mintákat több laboratóriumba is elküldték vizsgálatra, egyelőre nem közölték az eredményeket a lap szerint.

Amennyiben a brit hatóságok be is nyújtják a kiadatási kérelmet, valószínű, hogy Oroszország elutasítja. Hasonlóképpen történt ez a Nagy-Britanniában radioaktív izotóppal megmérgezett orosz ellenzéki, Alekszandr Litvinyenko ügyében is, amikor szintén két orosz gyanúsított kiadatását kérték a britek. A lap emlékeztetett arra, hogy az orosz alkotmány tiltja az ország állampolgárainak kiadását.

Oroszország tagadja a salisbury mérgezéssel kapcsolatos vádakat, és azt állítja, hogy a brit biztonsági szolgálatok rendezték meg az incidenst.