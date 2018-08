I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli (Lecce) sette IMMIGRATI richiedenti asilo, gambiani e senegalesi, per spaccio di DROGA, venduta anche a minorenni.

Sto lavorando per fermare questo schifo, rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri.

Io non mi fermo! pic.twitter.com/0yRNkkhHEx