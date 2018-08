Félmegoldás a tusnádfürdői medvék ügyében: hat medvét ott hagynak

Döntött a román környezetvédelmi minisztérium, és hat veszélyesnek ítélt tusnádfürdői medve áttelepítését és kilövését hagyta jóvá szerdán. A település polgármestere szerda este kapott levelet a környezetvédelmi minisztréiumtól, így értesült arról, hogyan döntöttek Bukarestben - írja a szekelyhon.ro. A polgármester szerint csupán félmegoldás született.

A tizenkettő veszélyes medvéből mindösszesen hat medve áthelyezéséről döntött a román környezetvédelmi minisztérium. Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere szerint azonban ezzel csak félmegoldás született, ugyanis ő maga kérvényezte mind a tizenkét medve áthelyezését, azonban ezt a kérvényét elutasították Bukarestben. A döntést azzal indokolta a minisztérium, hogy a kérelem nem megalapozott - nyilatkozta a Székelyhonnak.

Pedig korábban a tusnádfürdői polgármesteri hivatal és az illetékes vadásztársulás tizenkét medve kiemelési kérvényének készítette el a dokumentációját. Ezek felét azonban Bukarest visszadobta, azzal indokolva a döntést, hogy a kérelmek nem megalapozottak – mondta el a polgármester.

A polgármester a lapnak elmondta, a hat veszélyes állat közül négynek az elszállítását engedélyezte a szaktárca, ezek közül kettő hárombocsos, egy kétbocsos, egynek pedig egy bocsa van. Ugyanakkor kilövési engedélyt csak két medvére kaptak. A szabályok szerint bocsos medvéket csak áttelepíteni lehet, megölni nem. Míg utóbbi eljárás nem időigényes, a polgármester szerint a bocsos medvék elköltöztetése nem egyszerű feladat.

Egyelőre az még nem tisztázott, ki fogja áttelepíteni a veszélyes medvéket, ugyanis ehhez speciális felszerelés szükséges, mint például az erre alkalmas szállítóketrec, vagy az altatólövedék. Az áttelepítés több hétbe is beletelhet. "Ez nem lesz leányálom" – mondta a polgármester, utalva arra a problémára is, hogy időközben a medvék új otthonát is meg kell találni. Negyed, vagy félmegoldás ez, hogy valamivel befogják a szánkat – értékelte a döntést az elöljáró, majd azzal folytatta, hogy nem állnak itt meg. Meg fogunk szabadulni a másik hat medvétől is.

Kiegészítjük a kérelmeinket, újból benyújtjuk azokat, nem riadunk vissza. Mindent megteszünk, hogy Tusnádfürdőn a normális körülmények fennmaradjanak, és az idelátogató turisták biztonságban érezhessék magukat nálunk – hangsúlyozta Albert Tibor.