Szardínia szigetén a minap 1000 euróra, az az 320 ezer forintra bírságoltak meg egy brit turistát, mivel homokot vitt magával az egyik északi strandról.

A olasz származású 40 éves férfit csendőrök érték tetten egy üveg homokkal a csomagjában. Még aránylag olcsón megúszta, mert a homoklopást tiltó szardíniai jogszabály alapján akár 3000 euró bírságot is kiszabhattak volna.Az utóbbi hetekben több más turistát is elkaptak, amint homokot akartak magukkal vinni szuvenírként a sziget strandjairól. A legtöbben meglepődnek, mert nem is tudják, hogy törvény tiltja a homoklopást.

A homoklopás látszólag ártalmatlan vagy csak csekély jelentőségű kihágás, ám potenciálisan halálos csapást mérhet a sziget partvidékének törékeny ökológiai rendszerére - hangsúlyozzák a hatóságok.

A Szardínia szigetét évente felkereső kétmillió turista becslések szerint mázsaszám viszi haza emlékbe a szardíniai homokot, csak Alghero repülőterén évente két mázsát koboznak el az utasoktól.

Az autonóm sziget önkormányzata az ellenőrzések sűrítésével és a büntetésekkel, a WWF természetvédelmi szervezet pedig Az utolsó strand nevű kampánnyal akar véget vetni a szardíniai homokkincs fosztogatásának.

A kampány hatására a német külügyminisztérium már figyelmezteti a Szardíniára utazó turistákat, hogy a szigeten törvény tiltja a homok kivitelét.