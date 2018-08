Mollie Tibbets egy nagyon biztonságos településről tűnt el, ahol mindenki ismer mindenkit és odafigyelnek egymásra az emberek. Szemtanúk látták, amikor kocogni indult és akkor is, amikor visszatért. Akár önszántából távozott a házból, ahonnan eltűnt, akár erőszakkal vitték el onnan, megmagyarázhatatlan, hogy miért nem látott vagy hallott senki semmit.

Az USA Iowa államában található az 1400 lakosú Brooklyn település, ahol július 19. óta szinte megállt az élet. Mindenki ismerte és szerette a mintaszerű életet élő Mollie Tibbetts-et, nem tudják feldolgozni a sokkot, hogy ilyen érthetetlen módon, teljesen nyomtalanul eltűnt. A családjával és a barátjával jó viszonyban volt, senki nem tudja elképzelni, hogy az életében lett volna valamilyen sötét titok, amiből az következhetne, hogy ő maga akart eltűnni. De arra sem utal semmi, hogy elrabolták volna. A barátja házában lakott, vigyázott annak kutyáira, amíg az a munkája miatt egy 220 kilométerre lévő helyen volt pár napig. A házban erőszakos behatolásnak vagy dulakodásnak nem találta nyomát a rendőrség. Az ajtók nem voltak bezárva, de mint olyan sokan Brooklynban, Mollie Tibbets sem szokta zárni az ajtókat.

Nyilatkozott a Fox News-nak Scott Hawkins, aki egyfajta önkéntes polgárőrséget szervezett a településen. Elmondta, hogy nem is emlékszik rá, mikor történt komolyabb bűncselekmény a környékén. Az ott lakók ismerik egymást és megbíznak egymásban, ő csak azt kezdeményezte, hogy minél többen időnként jöjjenek ki a házukból vagy legalább az ablakon nézzenek ki, hogy nem látnak-e gyanús idegent feltűnni. Sok brooklyninak akkora volt a biztonságérzete, hogy nem is zárta a háza ajtóit. Ez most megszűnt, már mindenki bezárkózik. Nem látni az utcán játszó gyerekeket vagy a környéken kiránduló családokat, mint régebben.

Szemtanúk látták, hogy Mollie Tibbets július 18-án este fél nyolckor kocogni indult, és azt is, hogy kilenc óra körül visszatért a barátja házába. A rendőrség a laptopját átvizsgálva megállapította, hogy este tíz után még használta. Ez az utolsó nyom. A 20 éves lány akár önszántából távozott, akár úgy kényszerítette erre valaki, akkor sincsen rá magyarázat, hogy miért nem látott senki semmit. A rendőrség önkéntesek segítségével már nagy területet kutatott át alaposan minden eredmény nélkül. Még a rendőrkutyák sem kaptak szimatot, ami a szakértőket is meglepte. Eltűnt Mollie Tibbets mobiltelefonja és okosórája, de ezeknek a helyét sem sikerült egyelőre meghatározni. Mindenki csak találgat Mollie Tibbetts ügyében, a rendőrség semmilyen nyomot nem talált, gyanúsítottjuk sincsen. Időközben az adakozásnak köszönhetően a nyomravezetői díj már több mint 300000 dollár, és folyamatosan növekszik.

A három hete tartó feszült várakozás nagyon megviseli a családot, de a velük együtt érző teljes települést is. Vasárnap nehéz pillanatokat éltek át, amikor hírt kaptak róla, hogy Brooklyntól mindössze 150 kilométerre egy 20 éves lány holttestét találták meg. Erről az esetről kiderült, hogy egy Sadie Alvarado nevű ápolónő szombat éjjel veszekedett a barátjával és annak állítása szerint dühében kiugrott a mozgó autóból. A barátja viszont elhajtott, mert nem gondolta, hogy baja eshetett.