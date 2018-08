A németek kiengedik az egyik legveszélyesebb muszlim terroristát

Szabadlábra helyezik, és rögtön ki is toloncolják Németországból idén ősszel az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortámadások ügyében indított eljárások első elítéltjét – jelentette be Frauke Köhler, a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője.

Frauke Köhler a Bild című lap értesülését megerősítve elmondta, hogy Munir el-Motaszadeket a 15 év szabadságvesztés büntetésének vége előtt néhány héttel, az idén november helyett október közepén kiengedik a Hamburg Fuhlsbüttel nevű negyedében működő büntetés-végrehajtási intézetből. A legfőbb ügyészség azzal a feltétellel járult hozzá a büntetésrövidítéshez, hogy a marokkói férfit a szabadlábra helyezés után azonnal visszatoloncolják a hazájába.

A németországi belépési tilalommal együtt járó kitoloncolás lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy „azonnal letartóztassák, ha még egyszer német földre teszi a lábát” –idézték hírportálokon a szóvivőt.

Tizenöt évet kapott

Munir el-Motaszadek a szeptember 11-i támadásokkal kapcsolatos bírósági tárgyalások első elítéltje. Tizenöt évi szigorított börtönbüntetést róttak ki rá 2003-ban, amiért részt vett az eltérített utasszállító repülőgépekkel végrehajtott, 3066 ember halálát okozó merényletek előkészítésében.

A támadásokat az al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet egy hamburgi sejtje hajtotta végre. A most 44 éves marokkói férfit a sejt alapítói között tartják számon. Munir el-Motaszadek 1993 óta élt Németországban, és 1995 óta lakott Hamburgban, ahol tanulmányokat folytatott a műszaki egyetemen. Az al-Kaidával legkésőbb 2000-ben került kapcsolatba, meg is járta a terrorszervezet egyik afganisztáni kiképzőtáborát. A Bild szerint már 2014-ben is kezdeményezték szabadlábra helyezését, de a szövetségi legfelső bíróság ezt elutasította, arra hivatkozva, hogy továbbra is veszélyes a társadalomra.