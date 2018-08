Szerdán öngyilkos lett Willie Dille hágai önkormányzati képviselő, a holland bevándorlásellenes Szabadságpárt tagja, a párt korábbi országgyűlési képviselője. A politikusnő nem sokkal az öngyilkosságát megelőzően egy videót tett közzé Facebookon, amelyben beszámolt arról, hogy még 2017 elején, az önkormányzati választás napján elrabolta egy muszlim migránsbanda, csoportosan megerőszakolták, és arra kényszerítették, hogy „tartsa a száját a képviselőtestületben". Vagyis ne szólaljon fel többet a muszlim térnyeréssel szemben. Az erőszak után megkérdezték a nőt, hogy "tiszteled-e már Mohamed prófétát?"

Karen Gerbrands, a Szabadságpárt helyi elnöke elmondta a sajtónak, hogy Dille nem tudta feldolgozni ami vele történt, és nem volt képes elviselni azokat a reakciókat, amik érték az esetet követően.

Elmondta azt is, hogy a migránsbanda az erőszak után azt kérte Dille-től, hogy maradjon csöndben a képviselőtestület vitáin, vagyis ne szólaljon fel többet Hollandia és Európa iszlamizációja ellen. Aztán nemrég ismét halálosan megfenyegették. A muszlim bandavezér azt üzente a politikusnőnek, hogy hamarosan elvágjuk a torkodat, és kiengedjük a véredet, amíg meg nem döglesz. Dille a Facebookon közzétett videóban mesélte el a tavalyi erőszak történetét, és elmondta, hogy felhagy a politizálással, mert félti a gyerekeit, nehogy őket is bántsák a migránsok. A videón a politikusnő arról is beszél, hogy az erőszakolók megkérdezték tőle a nemi erőszak után, hogy Tiszteled-e már Mohamed prófétát?"

Íme a felvétel:



A helyi rendőrség szóvivője az eset után elmondta, hogy az erőszak után Dille felvette velük a kapcsolatot, de soha nem tett hivatalosan panaszt, és nem kaptak elegendő információt tőle az erőszakra vonatkozóan, így nem tudtak nyomozást indítani. Valószínűleg a nő félt a muszlim migránsbanda bosszújától.