Bírálják az antiszemitizmussal vádolt brit Munkáspárt vezetőjét

Újabb bírálatok érik az antiszemitizmussal vádolt brit Munkáspárt vezetőjét. Jeremy Corbynt ezúttal azért támadják, mert 2014-ben Tunéziában jelen volt egy koszorúzáson, amelyen egyes források szerint az 1972-es müncheni mészárlással kapcsolatba hozott palesztinokra emlékeztek. A brit politikus már az izraeli miniszterelnökkel is összetűzésbe került emiatt.

Jeremy Corbyn hangsúlyozta, hogy a tunéziai elnök meghívására vett részt egy nagyszabású konferencián a palesztinok ügyéről. Az esemény végén a palesztin temetőben jelen volt az izraeli biztonsági erők által 1985-ben Tunéziában végrehajtott légicsapás 47 halottjáról való megemlékezésen.

Ezt követően a konferencia résztvevői közül néhányan koszorút helyeztek el a müncheni mészárlással kapcsolatba hozott palesztinok sírjánál, ahol fényképek tanúsága szerint ott volt Jeremy Corbyn is.

A Fekete Szeptember palesztin terrorista szervezet 11 izraeli sportolóval végzett az 1972-es olimpián. A brit politikus elismerte, hogy ott volt a koszorúzáson is, de úgy emlékszik, hogy közvetlenül nem volt részese az eseménynek.

A brit Munkáspárt szóvivője közölte, Jeremy Corbyn az 1985-ös izraeli légicsapás áldozatai tiszteletére rendezett megemlékezésen vett részt, hogy támogassa a palesztinok jogait.

Emlékeztetett arra, hogy a Palesztinai Felszabadítási Szervezet tuniszi központja elleni akcióban sok civil is életét vesztette, a támadást pedig az ENSZ is elítélte.

Az ügy újabb kellemetlenséget jelent Jeremy Corbynnak és a Munkáspártnak, amelyet 2015 óta vezet.

A pártot a közelmúltban heves bírálatok érték, amiért megtűri az antiszemita hangokat a soraiban. Corbynról pedig a napokban kiderült, 2010-ben házigazdája volt egy olyan eseménynek, amelyen Izrael politikáját a nácizmushoz hasonlították.