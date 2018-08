Lovakat ölnek le Norvégiában, mert nagy a szárazság

A rendkívüli szárazság miatt nehezen és csak magas áron jutnak elegendő takarmányhoz állataik számára a gazdák Norvégiában, ezért sokan kénytelenek leölni lovaikat.

A múlt hónapban csaknem naponta érkezett megkeresés a kétségbeesett lótulajdonosoktól, akik nem tudták, hogy mihez kezdjenek a pusztító szárazság közepette - mondta Jens Eide norvég hentes és mészáros.

Azt is mondta, hogy azok a gazdák, akik egyébként is hoznák más jószágaikat, most jóval korábban érkeznek velük, pedig az állatok még nem érték el a megfelelő kort. Ha azonban nincs elég élelem, akkor az állatokat le kell ölni.

Eide szerint a lovak esetében bonyolultabb a helyzet, mivel hozzájuk másként kötődnek az emberek, mint a haszonállatokhoz.

Egy helyi lótulajdonos, Linn Elisabeth Eidsaa 40 lova számára alig elegendő takarmányt tudott összevásárolni rendkívül magas áron, és azt tapasztalja, hogy a gazdák nagy része megpróbálja eladni az állatait.

Mindenki azt szeretné, hogy az állatai életben maradjanak, ha azonban nem tud gondoskodni az etetésükről, akkor ez még mindig jobb döntés, mint hagyni őket éhezni - mondta a nő.