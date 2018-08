Öt házat rombolt le Angliában markológépével egy dühös román vendégmunkás

Valóságos ámokfutást rendezett Angliában egy román vendégmunkás, aki markológéppel rombolt le öt házat.

A hétvégén történt incidens azért következett be a hertfordshire-i Buntingfordban, mert az építkezési cég, amelynél a 30 éves Daniel Neagu nevű férfi dolgozott, nem fizette őt ki - írja az erdélyi Főtér.ro a brit The Sun cikke alapján.Neagu ugyanis Romániában hagyta a cég egyik munkagépét, amit a cégvezetés igencsak sérelmezett, ezért ki is rúgták őt.

A román vendégmunkás viszont azt sérelmezte, hogy nem kapta meg a pénzét, ezért bepattant egy exkavátor vezetőfülkéjébe, és módszeres rombolásba kezdett. Összesen öt házat tett lakhatatlanná a rémült szomszédok szeme láttára – saját bevallása szerint csak azokat, amelyek felépítésén maga is dolgozott.

A szomszédok beszámolója szerint a férfi nevetve rombolta le a házakat, közben pedig le is fényképezte „munkája" eredményét.

Az okozott kár eléri a négymillió fontot (majdnem másfélmilliárd forintot).

A házak szinte teljesen készen várták, hogy lakóik néhány héten belül beköltözzenek. Most viszont némelyiküket földig kell rombolni, hogy a nulláról építsék újra őket.

Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették,

bírósági meghallgatásának időpontját szeptember 10-ére tűzték ki.