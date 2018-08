A Vatikán csütörtöki közleményében elítélte, "bűnösnek" és "erkölcsileg elfogadhatatlannak" minősítette a pennsylvaniai papok által elkövetett szexuális zaklatásokat, amelyeket egy minap nyilvánosságra hozott jelentés tárt fel.

E tettek visszaéltek a bizalommal, és megfosztották az áldozatokat méltóságuktól és hitüktől - mondta Greg Burke szentszéki szóvivő.

A Vatikán közlése szerint "szégyent és bánatot" érez az esettel kapcsolatosan.

"Az egyháznak kemény leckéket kell vennie a múltjából, és felelősséget kell vállalniuk mind a zaklatóknak, mind azoknak, akik elnézték a zaklatásokat - áll a közleményben.

Josh Shapiro pennsylvaniai főállamügyész kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint az elmúlt 70 évben több mint 300 katolikus pap követett el szexuális visszaéléseket több mint ezer áldozattal szemben Pennsylvania államban.

A vatikáni közlemény hangsúlyozza, hogy a Szentszék határozottan elítéli a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléseket és az áldozatoknak tudniuk kell, hogy a pápa mellettük áll. A szenvedők elsőbbséget élveznek a pápa szemében, és az egyház gyökerestül ki akarja irtani ezt a tragikus szörnyűséget, amely tönkreteszi az ártatlanok életét. A közleményt ismertető szóvivő kijelentette, hogy két szóval lehet kifejezni a jelentésben szereplő szörnyű bűncselekményekkel szembeni érzelmeket, és ezeka szégyen és a fájdalom.

A pennsylvaniai vádhatóság megnézte valamennyi pennsylvaniai egyházkerület több mint 500 ezer oldalnyi belső dokumentumait, feljegyzéseit, meghallgatott többtucatnyi tanút és sok papot is. Az egykori áldozatok arról számoltak be, hogy papjaik vagy kábítószerrel bódították el vagy más módon manipulálták őket, volt, aki elmondta, hogy amikor otthon elmesélte, mit műveltek vele, a szülei megverték, mert azt hitték, alaptalanul vádaskodik. Az áldozatok között akadtak olyanok is, akik a szexuális visszaélések idején tízévesnél is fiatalabbak voltak.