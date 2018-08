Az osztrák menekültügyi hivatal szerint a menekültstátus miatt hazudja magát melegnek egy 18 éves afgán migráns. Az EU-ban nem lehet tesztelni azt, hogy valakinek milyen a szexuális orientációja.

Az afgán migráns kísérő nélkül, illegális bevándorlóként érkezett Ausztriába, 2016-ban.

Mivel akkor még kiskorú volt, ezért a SOS Children's Villages International nevű civil szervezet által gyerekeknek fenntartott, Bécs melletti befogadó központba került – írja a Deutsche Welle az osztrák Falter című hetilap információira hivatkozva.

Akkor azzal az indokkal nyújtott be menedékkérelmet, hogy a hazara kisebbség tagja, amely etnikumot az afgán hatóságok üldözik szülőhazájában.

A fiú kérelmet az osztrák belügy nem tartotta megalapozottnak, ezért nem kapott menekültstátust, de mivel kiskorú volt, így Ausztriában maradhatott.

Miután nagykorú lett - annak érdekében, hogy továbbra is Ausztriában tartózkodhasson - ismét menedékkérelmet nyújtott be, ezúttal azzal indokolva, hogy ő homoszexuális, ami Afganisztánban nem legális, és szélsőséges esetekben akár kivégzéssel is büntethető.

Az osztrák hatóságok viszont megint elutasították a kérelmét.

A döntést azzal magyarázták, hogy a migráns nem mond igazat a szexuális orientációjáról, ez kitaláció, amit felhasznál az Ausztriában való maradás érdekében.

Szerintük a fiú nem meleg, mivel nem úgy öltözködik, nem is úgy viselkedik, ráadásul a befogadóközpontban többször verekedésbe keveredett, az agresszivitás pedig általában nem jellemző a homoszexuálisokra.

A migráns természetesen fellebbezni fog a döntés ellen. Ebben jogvédő szervezetek ügyvédei fogják őt segíteni.

A helyzet tisztázását az is megnehezíti, hogy az EU-ban nem szabad pszichikai vagy más jellegű vizsgálatokkal kideríteni azt, hogy a magukat homoszexuálisnak valló menedékkérők tényleg azok-e vagy sem.