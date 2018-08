Botrányosan viselkedett a hősies, amputált hegymászó

Mandy Horvath korábban elvesztette mindkét lábát. Idén aztán mindenki ünnepelte a 25 éves lányt, aki tavasszal csak a kezein feljutott két hegycsúcsra is. Most azonban olyan dolgot csinált, amire már kevésbé lehet büszke. Részegen felhajtott a járdára, majd erőszakosan viselkedett a kiérkező rendőrökkel és mentőkkel.

Mandy Horvath 2014-ben igazi szörnyeteg (vagy szörnyetegek) miatt vesztette el mindkét lábát, és nem sikerült elfogni őket. A lány egy bárban ivott és valószínűleg drogot csempésztek az italába, mert a következő emléke már az, hogy egy mentőben van és az orvosok küzdenek az életéért. Nem sikerült tanúkat találni rá, hogy valaki (vagy valakik) elvitték a bárból az öntudatlan állapotban lévő lányt és a sínekre fektették, az arra haladó vonat pedig szétroncsolta mindkét lábát.

Sokan tisztelik a Colorado Springsben élő, 25 éves Mandy Horvathot, hogy egy ilyen borzalmas trauma után sem veszítette el életkedvét. Művégtagokat kapott, és kerekesszékkel is jól tud mozogni. Idén áprilisban viszont azt szerette volna bizonyítani, hogy lábak nélkül is sokra képes, ezért csak a kezein ment fel a Manitou Incline nevű hegyre vezető 2700 fa lépcsőfokon. Egy hónappal később még nehezebb feladatra vállalkozott, mert a Pike Peak tetejére csak egy sziklák között kanyargó ösvény vezet fel, és ide is sikerült minden segítség nélkül, csak a kezeit használva felkapaszkodnia.

Mandy Horvath mindenben igyekszik teljes életet élni, még autót is vezet. Ez is tiszteletre méltó; az viszont már egyáltalán nem, hogy ittasan felhajtott a járdára. A Fox News arról ír, hogy a kiérkező rendőrök szerint alkoholszaga volt a leheletének, és a beszéde erősen akadozott. Agresszíven viselkedett a rendőrökkel, sőt az őt megvizsgálni igyekvő mentőorvos arcába fejelt, ezért letartóztatták. Talán még sincs minden rendben mentálisan a hősies, amputált hegymászóval, mert február óta ez a harmadik eset, hogy ittas vezetés miatt őrizetbe veszik.