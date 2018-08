A TV2 Tények a legnézettebb hírműsor Magyarországon

Folytatódik a TV2 Tények nagyszerű szereplése. A híradók, hírműsorok számára rendkívül fontos (valójában legfontosabb) kategóriában, az ún. teljes lakosságban augusztusban minden egyes nap a Tények nyert. Teljes lakosságon a nézettséggel foglalkozók azt értik, hogy hány, négy évesnél idősebb ember nézi az adott műsort. A háromnapos, ünnepi hétvégén egyébként a rivális kereskedelmi tévé, az RTL számára fontos 18-49-es korosztályban minden nap a Tények nyert.

A Nielsen hivatalos nézettségmérési adatai szerint augusztusban minden nap a TV2 Tények volt a legnézettebb híradó. Gyakran - nyugodtan fogalmazhatunk így - brutális különbséggel verte az RTL híradóját. Ha csak az elmúlt hetet nézzük, hétfőn és kedden 100 ezer emberrel többen nézték a Tényeket. Hétfőn a Tényeket 664 ezren nézték, az RTL híradóját 566 ezren. Kedden a Tényeket 690 ezren, a másik híradót pedig 589 ezren.

Hétfőn és csütörtökön ráadásul az RTL kikapott a számára lényeges 18-49-es korosztályban is (azaz, a 18 évesnél idősebb, de 49 évesnél fiatalabb nézők között). Csütörtökön nagy különbséggel, 19,3:15,5 arányban.

Nagyszerűen sikerült a háromnapos ünnepi hétvége is a Tényeknek. Ahogy augusztusban minden nap, most is a Tényeket nézték többen, mint az RTL híradót, de ezenkívül mind a három nap az RTL kikapott a számára leglényegesebbnek tartott 18-49-es korosztályban is: szombaton ráadásul az RTL híradót feltűnően kevesen nézték, a korosztály mindössze 8,5%-a.

A TV2 Tények egyébként hónapok óta a legnézettebb hírműsor Magyarországon.