A migránsokkal megérkezett a terror Spanyolországba

Még csak néhány hónap telt el azóta, hogy Spanyolország újdonsült baloldali kormánya könnyítette a migránsok Spanyolországba történő beáramlását, és máris több terrortámadás is tarkította az amúgy sem rózsás spanyol hétköznapokat. Elég csak az elmúlt néhány napra visszagondolnunk. Hétfőn Barcelonában egy algériai migráns akart késsel a kezében a helyi rendőrőrsön rendőröket megkéselni, míg a Zaragoza melleti Casetas-ban egy marokkói migráns hajtott a tömegbe, elgázolva három embert.

Mint ismeretes, idén június elején állt fel az új baloldali kormány Spanyolországban, és szinte azonnal el is kezdte „áldásos működését" a migránsok befogadása tekintetében.

Miután Olaszország megálljt parancsolt a migránsok korlátlan tengeri utaztatásának és nem engedte be az Aquarius nevű, egyébként Soros György által pénzelt SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül nevű álcivil szervezetek hajóját, az újdonsült spanyol kormányfő, Pedro Sánchez azonnal zöld utat adott neki, és hagyta Valenciában kikötni több mint 600 migránssal a fedélzetén a Soros-hajót.

Ezzel át is szakadt a gát, hiszen Olaszország kemény migránsellenes fellépésével Spanyolország vált a migráció első számú célpontjává.

Most már nem is Ázsiából, hanem Fekete-Afrikából érkezik a legtöbb migráns Európába, most elsősorban az Ibériai-félszigetre. Innen sokan már mennek is tovább az amúgy is túlzsúfolt Franciaországba és Németországba. Szóval, minden maradt a régiben.

Így tehát Spanyolország fő célpont lett, és tegyük gyorsan hozzá nemcsak a migránsoknak, hanem az őket vezérlő álcivil, sorosista aktivistáknak és embercsempészeknek egyaránt.

Ceutánál agresszív migránsok törtek át a szögesdróton

Emlékezetes volt augusztus elején, hogy több száz afrikai migráns tört át agresszíven a szögesdróton a Spanyolországhoz tartozó Ceutánál, a támadásban 22 spanyol csendőr is megsérült.

Látható tehát, hogy a szabályok enyhítésével párhuzamosan a Spanyolországot célzó migrációs nyomás felerősödött.

Az eset után a Századvég elemzője, Pócza István elmondta, hogy A migránsok a civil szervezetek segítségével mindig a legkönnyebb útvonalat választják".

Tehát Spanyolország magának köszönheti a kialakult helyzetet, és tovább árnyalja a képet, hogy a fenti nemzetrontó tevékenységéért meg is kapta a maga „harminc ezüstjét" az új szocialista kormány, hiszen Brüsszel egyből kapva-kapott az alkalmon és az ország fele erősödő migrációs nyomás kezelésére 32 millió eurós támogatást adott a spanyol kormánynak.

Két terrorista támadás egy napon belül Spanyolországban

A fokozódó migráció áldásos hatásai már érződnek is Spanyolországban. Hétfőn a BTNews számolt be arról, hogy egy autó hajtott a tömegbe a Zaragoza melletti Casetas-ban, elgázolva három embert.

Az elkövető egy marokkói származású muszlim migráns volt. A terrorista egyébként a bűncselekmény elkövetése előtt alkoholt és drogot is fogyasztott. Szemtanúk szerint a helyszínen pánik tört ki, a gyalogosok fejvesztve menekültek.

Néhány órával a fenti terrortámadás előtt "Allahu akbar!" felkiáltással rontott be egy 29 éves algériai férfi egy katalán rendőrőrsre egy késsel a kezében. A férfi rátámadt az egyik rendőrre, majd agyonlőtték.



Valószínűleg nem véletlen, hogy a fenti támadásokra nem sokkal a tavalyi barcelonai gázolásos merénylet évfordulója után került sor. Mint ismeretes 2017. augusztus 17-én Barcelona legforgalmasabb sétálóutcáján, a La Ramblán 13-an haltak meg, amikor egy marokkói férfi bérelt furgonnal a járókelők közé hajtott.