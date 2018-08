Erős földrengés volt Venezuela partjainál kedden, de áldozatok nincsenek, és a rengés központjában is csak kisebb károk keletkeztek, mivel a földrengés fészke viszonylag nagy mélységben volt.

Az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerint a 7,3 erősségű földrengés fészke a Sucre állambeli Irapától 22 kilométerre délnyugatra volt, 123 kilométeres mélységben.

Az USGS szerint 1900 óta nem volt ilyen erős földrengés az országban.

Az Egyesült Államok csendes-óceáni szökőárfigyelő központja cunamiriadót hirdetett, majd rövid időre rá visszavonta a riasztást.

Bogotában is érezték

Szemtanúk szerint a földrengést több térségbeli venezuelai államban is érezni lehetett,

a fővárosban, Caracasban is megremegtek az épületek, az emberek fejvesztve futottak ki az utcára. A rengéseket érezték Kolumbia fővárosában, Bogotában is, de Trinidad és Tobago szigetein is.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök szerint felvették a kapcsolatot az érintett tagállamok kormányzóival, de áldozatokról és súlyos károkról egyikük sem számolt be.