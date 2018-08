Döbbenetes hanyagság miatt ölhette meg az illegális migráns a fiatal lányt

Sokat foglalkozott az amerikai sajtó egy 20 éves lány eltűnésének az ügyével, amelyben július 18. óta a nagy erőkkel nyomozó rendőrök keddig nem tudtak eredményt elérni. Kedden elfogták Mollie Tibbetts gyilkosát. Az illegális mexikói bevándorló megmutatta, hova rejtette el a holttestet. Közelebb volt barátja lakásához, ahonnan eltűnt, mint bárki gondolta volna.

Még mindig sok a kérdőjel Mollie Tibbetts eltűnésével és halálával kapcsolatban. A boncolás valószínűleg sok mindent tisztáz majd.

A 20 éves lány július 18-án tűnt el az Iowa állambeli Brooklynból,

ahol mindössze 1400-an élnek, és kivételesen jónak tartották eddig a közbiztonságot. Mollie Tibbetts barátja a munkája miatt elutazott néhány napra, és megkérte a lányt, hogy addig lakjon a házában és viselje gondját a kutyáinak.

A példás életet élő, mindenki által szeretett egyetemista esténként kocogni járt. A rendőrség által korábban kiadott információk alapján bizonyos jelek arra mutattak, hogy július 18-án este Mollie Tibbetts visszatért a kocogásból a barátja házába, viszont a gyilkosának egyelőre elég zavaros vallomása szerint kocogás közben érte a támadás.

A 24 éves Christian Rivera mexikói állampolgár, illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban. Ennek ellenére négy éve dolgozott bejelentett alkalmazottként abban a tejgazdaságban, ami kevesebb mint öt kilométernyire van Mollie Tibbetts barátjának a házától. Egyelőre nem tisztázott a kérdés, hogy a lány és a gyilkosa korábban ismerték-e egymást. A rendőrségnek az ügyet úgy sikerült megoldani, hogy bekérték a környéken található összes biztonsági kamera felvételét, a magánházakat is beleértve. Rengeteg videót néztek át, és az egyiken látszott a kocogó Mollie Tibbetts, akit egy fekete Chevy Malibu követett. További felvételek segítségével sikerült azonosítani az autót, és azt is, hogy Christian Rivera szokta vezetni, aki beismerte a gyilkosságot.

A gyilkosnak a Fox News által idézett vallomásából nem áll össze kerek történet. Állítása szerint autóval követte a kocogó lányt, aki megpróbálta őt lerázni, és amikor ez nem sikerült, azzal fenyegette meg, hogy hívja a rendőrséget a mobiltelefonján. Christian Rivera azt mondta, hogy ettől annyira pánikba esett, hogy nem emlékszik pontosan a további eseményekre.

A halott lányt az autó csomagtartójába tette, és egy kukoricaföldnél megállva az ölében vitte beljebb a holttestet, majd kukoricalevelekkel fedte be.

A Mollie Tibbetts eltűnését követő napokban a rendőrség számos önkéntes segítségével nagy területet kutatott át a környéken, de beigazolódott az aggodalom, hogy a nagy kiterjedésű kukoricásokban szinte lehetetlen megtalálni a holttestet. A család az utolsó pillanatig reménykedett.

A lány apja, Rob Tibbetts nagy lelkierőről téve tanúbizonyságot még az elmúlt napokban is járta a környező településeket, és szórólapokat osztogatott a lánya fotójával. Azóta már azonosította a holttestet. Mivel erről a gyilkos nem árult el részleteket, a rendőrség szerint további alapos vizsgálódásra van szükség az indítékkal és a gyilkosság elkövetésének módjával kapcsolatban.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki már korábban is hangsúlyozta, hogy mekkora problémát jelentenek országában az illegális bevándorlók. Kiemelte, hogy ennek a szép és okos fiatal lánynak nem kellett volna ilyen tragikus módon meghalnia, ha az illetékes hatóságok megfelelően végzik a munkájukat, és az illegális bevándorló gyilkos nem élhetett volna háborítatlanul már legalább négy éve az USA-ban. Donald Trump szerint ez az eset is mutatja, hogy minél hamarabb lépéseket kell tenni a illegális bevándorlás problémájának megoldására.