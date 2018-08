Tömegesen érkeznek a szélsőséges szalafista muszlimok Németországba

A német fővárosba teljesen ellenőrizetlenül érkeznek a szélsőséges, szalafista muszlimok, közülük ráadásul rengetegen fogékonyak arra, hogy iszlamista terrorista váljon belőlük. Az Iszlám Állam pedig menekültnek álcázza a bejuttatott terroristáit.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) fővárosi kirendeltsége szerint továbbra is ellenőrizetlen mértékben özönlenek a szalafisták Berlinbe – írja a 888.hu a Der Tagesspiegel cikke alapján.

A fővárosban közel 1000 szalafistáról tudnak a hatóságok – ez 2017-es statisztika, az azt megelőző évben pedig „mindössze" 840-en voltak. Ennek az ezer erősen szélsőséges muszlimnak a fele hajlamos az erőszakra és a további radikalizálódásra is.

A BfV foglalkozik a szélsőbaloldali radikálisokkal is, közölték, hogy a Rote Hilfe (Vörös segély) nevezetű csoport 1300-ról 1450-re tudta növelni taglétszámát.

A szélsőjobboldali csoportok a legkisebb taglétszámúak a német fővárosban, a Reichsbürger (Birodalmi Állampolgárok) nevű formáció mindössze 500 tagot számlál.