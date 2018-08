Vészesen elszaporodtak a patkányok több német nagyvárosban, köztük Berlinben és Hamburgban - írta csütörtökön a Bild című német lap.

A veszélyes rágcsálók Berlin néhány negyedében már napközben is gyakran feltűnnek, és nem félnek az emberektől. Németországban a patkányészlelések száma 4-5 éve folyamatosan emelkedik, és a patkányirtó akciók száma tavaly először már meghaladta a tízezret - nyilatkozta a lapnak Sylvia Kostner, a városi egészségügyi és szociális hivatal munkatársa.

A mérgekkel és antibiotikumokkal szemben rendkívül ellenálló és 120 különböző betegség terjesztésére képes állatok azért szaporodtak el Berlinben, mert több a táplálék, ami főleg annak tulajdonítható, hogy a lakosság és a turisták számának növekedésével több a kidobott élelmiszer. Ráadásul az idén a hónapok óta tartó rendkívül száraz és meleg időben többen vannak az utcákon, parkokban, így sokkal több a közterületi hulladék is. A Bild összeállítása szerint számos nagyvárosban, így Berlinben is "patkányriadó" van.

Egy kártevő-mentesítéssel foglalkozó, név nélkül nyilatkozó szakember a napilapnak elmondta, hogy a német fővárosban minden eddiginél súlyosabb a helyzet, a területen dolgozó cégek túlterheltek, éjjel-nappal dolgoznak. Olyan eset is előfordult már, hogy a rendszerint föld alatti járatokban vagy a csatornarendszerben fészkelő állatok tetőtéri lakásokban jelentek meg.A probléma nemcsak azért nehezen leküzdhető, mert a mindenevő, akár a papírhulladékot vagy a szappanmaradékot is elfogyasztó patkányoknak a leggyakoribb előfordulási helyükön, a csatornarendszerben nincsen a szaporodásukat gátló természetes ellenségük, hanem azért is, mert irtásukhoz egy sor intézménynek és gazdasági szereplőnek kellene együttműködnie, a csatornázási művektől kezdve a közterület-fenntartó vállalatokon át a házkezelőségekig.

A Németország számos térségét sújtó aszály tovább növeli a bajt. Ezt tapasztalják például Lipcsében is.

A kevesebb eső miatt szárazak maradnak a csatornarendszerben azok a zugok, amelyekbe a patkányok befészkelhetik magukat. A csapadékosabb években ritkította az állományt, hogy az esővíz elárasztotta a csatornákat - mondta a lapnak Katja Glaess, a helyi lipcsei csatornázási művek munkatársa.

Hamburgban csak az év első hat hónapjában 634 esetben tettek bejelentést a patkányok miatt. Az egyik városi kártevő-mentesítő vállalkozás szakembere, Stefan Wulf becslése szerint egy hamburgira már öt patkány jut, ami azt jelenti, hogy nyolcmilliónál is több példányból áll a populáció.