Párkapcsolati tanácsokat adott a családját kiirtó gyilkos

Chris Watts korábban videót posztolt a házasságok megmentéséről, most családja meggyilkolásával vádolják. Terhes felesége és két kislánya eltűnéséről augusztus 13-án tett bejelentést. Két napig játszotta az aggódó apát, aztán megtört, és állítólag teljes beismerő vallomást tett, elárulva azt is, hogy hová rejtette a holttesteket. Később tagadta, magukat a gyilkosságokat. Vallomása legutóbbi verziójában azt állította, hogy amikor bejelentette, hogy válni akar, akkor felesége fojtotta meg két kislányukat, ő pedig ezt látva ölte meg a feleségét.

A Watts család a közösségi médiában közzétett fotóin boldognak látszik. Akik ismerték őket, azok is úgy látták, hogy normális életet élnek. Egy átlagos család az USA Colorado államából, Frederick városából. Később kiderült ugyan, hogy komoly adósságaik voltak, de koránt sem voltak reménytelen helyzetben.

Aztán egy hétfő reggelen a 33 éves Chris Watts minden valószínűség szerint megfojtotta a 34 éves, negyedik hónapban lévő terhes Shanann Wattsot és két kislányukat, a 4 éves Bellát és a 3 éves Celeste-et. A holttesteket autóval a munkahelyére, az Anadarko Petroleum nevű nagy olajcég egyik telephelyére vitte. A terhes anyát elásta, a kislányokat egy teli olajtartályba rejtette.

A Fox News tudósítása szerint nem is olyan régen, 2012-ben még Chris Watts adott tanácsokat másoknak, hogyan kezeljék a házasságukban adódó problémákat, erről megtalálható egy videó az interneten. Ebben még arra is kitér Chris Watts, hogy gyakran előfordul, hogy valamelyik házastárs a munkahelyén kerül mélyebb kapcsolatba valakivel. Hat évvel később most azt állítja, hogy egy munkatársnőjével folytatott már hosszabb ideje viszonyt, és a válási szándékát jelentette be a gyilkosságok napján, ez váltott ki szélsőséges reakciót a feleségéből.

Párkapcsolati előadásokat tartott

A 2012 áprilisában, házasságkötése előtt fél évvel közzétett videón Chris Watts kilenc perces, gondosan megtervezett, Power Point vetítéssel illusztrált prezentációt tart nem túl népes, öttagú közönségének arról, hogy mitől kerülhet válságba egy házasság és hogyan lehet ezen segíteni.

Arról beszél, hogy minden házasságban bekövetkezik előbb-utóbb, hogy a házastársak már nem olyan vonzóak egymás számára szexuálisan és a személyiségük miatt. Bárkivel előfordulhat, hogy megrendül a hite a házasságában, és elkezdi úgy érezni egy másik személlyel kapcsolatban, hogy vele jobb párt alkotnának. Előadásában Chris Watts különböző szakértőket idéz, hogy milyen javaslataik vannak egy házasság megmentésére, például a figyelmesség, a ragaszkodás és a szeretet nyíltabb kifejezése. Elhangzik az is Chris Watts szájából, hogy gyakran a gyerekek jelentik az összetartó erőt a házasságokban. Kislányai holttestei négy napig áztak olajban. Prezentációja végén Chris Watts azt mondja, hogy mindenkinek három kérdést kell feltennie magának, ha válságban érzi a házasságát:

(1) Vágyom erre a kapcsolatra?

(2) Erkölcsi kötelességem fenntartani ezt a kapcsolatot?

(3) Szükségem van erre a kapcsolatra? Vajon Chris Watts milyen kérdéseket tehetett fel magának augusztus 13-án?

A gyilkos férj pillanatnyilag azt állítja, hogy amikor bejelentette, hogy válni akar, abból nagy veszekedés lett. A felesége magára hagyta, ő pedig egy idő múlva azt látta a babafigyelő monitoron, hogy Shanann Watts a 3 éves Celeste-et fojtogatja a gyerekszobában, mire odarohant, addigra a kislány már halott volt, ahogy a 4 éves Bella is, akivel valószínűleg először végzett a felesége. Chris Watts állítása szerint a brutális gyilkosságok láttán elvesztette az önuralmát, rátámadt a feleségére és megfojtotta. A történetet eléggé valószínűtlenné teszi, hogy egyáltalán nem olyan könnyű és gyors dolog valakit megfojtani, mint a filmekben látni lehet. Komoly koncentráció és erőkifejtés szükséges hozzá. Az önkívületben gyilkoló feleség és férj sztorijának ellentmond az is, hogy Chris Watts gondosan elrejtette a holttesteket. A külvilág számára eljátszotta, hogy érthetetlen számára a családja eltűnése. Még televíziós interjút is adott az aggódó, kétségbeesett apa szerepét játszva. A család barátai és ismerősei nagyon dühösek Chris Wattsra, mert két napon keresztül hagyta, hogy vigasztalják, többen próbálták tartani benne a lelket, nem is sejtve, hogy Chris Watts pontosan tudja, hogy hol vannak a családtagjai.

A beismerő vallomást sem önmagától tette, hanem augusztus 15-én estére a nyomozó rendőrök egyre több arra utaló jelet találtak, hogy az apának köze lehet a családja eltűnéséhez, és sarokba szorították a kérdéseikkel Chris Wattsot. Nagy rejtély, hogy mi zajlott le az utóbbi időben a szerető családapa lelkében, mitől változott könyörtelen gyilkossá. Amíg nem beszél őszintén, addig esély sincsen az indítékai megértésére, és most éppen úgy tűnik, hogy egy elterelő manőverbe kezdett, megpróbálja halott felségére rákenni kislányaik meggyilkolását.