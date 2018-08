Komoly pusztítás jöhet, a Lane hurrikán megérkezett Hawaii partjaihoz

Bár a nemrég még négyes-ötös erősségű Lane hurrikán hármas erősségűre gyengült, Hawaii lakói, illetve az ott nyaralók nem lélegezhetnek fel. Ennek oka, hogy a vihar még így is komoly pusztításokat okozhat. A hurrikán maga nem halad át Hawaiin, de így is rengeteg esőre és nagymértékű áradásokra számítanak a szakértők előrejelzése alapján a helyi tisztviselők. A szigetek lakói még a májusi Kilauea vulkán kitörését sem heverték ki. A hetekig ömlő lávafolyam hatalmas anyagi veszteségeket okozott. Erdők, otthonok pusztultak el, és halálos áldozata is volt a katasztrófának. A hurrikán már elérte a turistaparadicsom partjait, galériáért kattintson a képre!