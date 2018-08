Illegális dohányüzemeket füleltek le Bulgáriában

Illegális dohányüzemekre csaptak le a bolgár hatóságok dél-bulgáriai városokban.

A nyomozóhatóságok szombati közlése szerint a négy illegális cigarettagyár feltárásához - Tutrakanban, Gorna Orjahovicában és Dupnicában - titkosszolgálati eszközök alkalmazásával, pénzmosási ügyben indult nyomozás révén jutottak el. Összesen 23 ember ellen emeltek vádat az ügyben.

A cigarettagyártó üzemek a külvilágtól teljeden elzártak voltak, az ott dolgozók ott is laktak, éttermet és pihenő helyiségeket is kialakítottak számukra, fitnesz-terem és pinpongaszatal is volt az épületekben. Az üzemek a legmodernebb cigarettagyártó gépekkel voltak felszerelve, napi 100 ezer doboz cigarettát gyártottak.bennük. A dolgozókat úgy szállították oda, hogy nem tudták, hol vannak, két-három hetente váltották őket. Az illegális termékeket Bulgáriában és külföldön terjesztették. Ugyancsak feltártek egy dohányfeldolgozó üzemet egy faluban.

Az üzemek lefülelésekor 42 tonna cigarettát foglaltak le a hatóságok mintegy 7 millió leva (3,5 millió euró) értékben. Lefoglaltak még 13,5 millió filtert, de 11 teherautó, személygépkocsik és kisbuszok is a hatóság kezére jutott az akciókban.