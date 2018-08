CZ márkájú fegyvereket és különböző kaliberű töltényeket rakott egy postai küldeménybe egy férfi. A különös csomagot Kijevbe akarta eljuttatni, de végül lebukott. A rendőrség házkutatást tartott a férfi otthonában, ahol még több fegyvert találtak.

Ceska Zbrojovkát az SZBU és a katonai ügyészség buktatta le. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, az otthonában még most is zajlik a házkutatást, amely során nemcsak fegyvereket, hanem robbanószereket is találtak már - írja a Kárpátinfo.net.