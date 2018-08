Csoda a vadonban: megtalálták az eltűnt kamaszt

A 15 éves orosz lány, Szvetlana Evai két hét után került elő. A lány nomád családjával Szibériában él, és augusztus 8-án tűnt el az otthonából. Először a bátya indult a keresésére, majd, amikor sehol sem találta, a család a rendőrséghez fordult. Helikopterrel is keresték a lányt, sikertelenül. Végül két hét múlva találták meg.

Már lemondtak arról, hogy élve megtalálják a fiatal lányt, ugyanis szinte biztos volt, hogy nem éli túl a vadonban a kíméletlen időjárási körülményeket. A tundrán éjszaka a fagypont alá csökken a hőmérséklet. De egy ragadozó állatoknak is elkaphatta volna a lányt: barna- és a jeges medvék is vannak azon a tájon- írja a The Siberien Time.

A lány végül különböző erdei gyümölcsöket evett a két hét alatt, mígnem az unokatestvére 15 nap után meg nem találta.