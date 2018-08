Betiltják az elektromos nyakörveket Angliában

A hatóságok be fogják tiltani az elektromos nyakörveket Angliában. Az intézkedést ellenzők szerint viszont nincs elég bizonyíték arra, hogy ezek az eszközök tényleg ártalmasak lennének az állatokra nézve – írja a Sky News.

Egyre több helyen tiltják be az elektromos nyakörveket Nagy-Britanniában. Walesben már betiltották azokat, Skócia is megkezdte az erre vonatkozó törvények előkészítését. Hozzájuk fog csatlakozni Anglia is.

A nyakörvekkel a gazdák kis mértékben ugyan, de meg tudják rázni állataikat, ezzel büntetve őket, amikor hangosan ugatnak vagy túl messzire szaladnak.

Michael Gove környezetvédelmi miniszter szerint ez az intézkedés javítani fogja az állatok életkörülményeit, és azt javasolja, büntetés helyett inkább pozitív megerősítéssel, jutalmazással tanítsák meg őket a helyes viselkedésre.

Azt, hogy az ilyen büntetések negatívan befolyásolják a kutyák életét, tudományos kutatások is alátámasztották.