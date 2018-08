Olaszország fontos szövetségese lehet Magyarországnak

Az il Giornale című jobboldali olasz lap szerint a bűntények csaknem 32 százalékát követik el migránsok. Azt írják, a szexuális visszaélések, a lopások és a drogügyek száma is nőtt a bevándorlók körében az elmúlt időszakban. Közben a média Milánóra figyel, ahol Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozik egymással.

Az Olaszországban elkövetett 9 ezer bűncselekmény csaknem 30 százalékát bevándorlók követik el. Az olasz börtönökben is minden harmadik rab bevándorló. A köztévé tudósítója szerint ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt 25 évben megnőtt az Olaszországban letelepedett migránsok száma. Míg 1993-ban csak 0,4 százaléka volt bevándorló a lakosságnak, addig 2018-ra ez a szám 10 százalék lett - írta a Figyelő.



Az olasz és az európai politika, valamint a közvélemény is várakozással tekint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter találkozójára. Matteo Salvini úgy nyilatkozott, a megbeszélésen nemcsak a migrációról, határvédelemről és a bevándorlók visszatartásáról kapcsolatos kérdéseket szeretné megtárgyalni, de a magyar gazdasági sikerekről is beszélni kíván, amelyet példaértékűnek tart. Matteo Salvini a milánói prefektúra épületében találkozik Orbán Viktorral.

Jelentős találkozó

Pócza István, a Századvég Alapítvány vezető kutatója úgy véli, a találkozó igencsak jelentős, már csak azért is, mert Matteo Salvini irányadónak tartja a magyar migrációs politikát, többször is hangoztatta, hogy példaképének tekinti Orbán Viktort és politikai tevékenységét – fogalmazott a Pócza István. Olaszország a közép-európai „csapatot" erősíti a migráció kérdésében. A megbeszélésen a Földközi-tenger határainak lezárásáról is szó fog esni. A kutató szerint, ha ez életbe lépne, akkor megszűnne a migránsok elosztásáról szóló probléma.

Rómában ugyanebben az időben az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte fogadja Andrej Babis cseh államfőt.